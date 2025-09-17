Infortunio serio in Champions: tempi lunghissimi, salta tre big match

L’esordio stagionale in Champions League ha visto la tegola improvvisa a causa dell’infortunio maturato nel corso della stessa partita.

Sfida che il club in questione ha visto protagonista il ribaltone ma con una brutta notizia legata alla questione muscolare del giocatore, che ha subìto una lesione che vedrà il suo lungo stop con l’assenza per tre big match.

Sul ruolino di marcia c’è anche il derby e poi la sfida in Europa al Santiago Bernabeu che vedrà contrapposte Real Madrid e Juventus alla terza giornata del girone unico.

Tegola in Champions: infortunio serio, salta tre big match

Come ha ufficializzato il club, in un comunicato apparso sul sito della stessa società, salterà pure Real Madrid-Juventus il fuoriclasse che, nella giornata di ieri, ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di un infortunio di natura muscolare.

Ha sostenuto questa mattina gli esami strumentali e la stessa società di Madrid, che ieri ha vinto in rimonta contro il Marsiglia nella prima giornata della Champions League Phase, ha annunciato così la brutta tegola su Trent Alexander-Arnold.

L’esterno a tutta fascia del Real starò fuori dai giochi per un po’ di tempo, saltando le sfide contro l’Atletico Madrid e il Barcellona in Liga, ma pure la terza giornata in Champions League contro la Juventus. Una “preoccupazione” in meno per la Juventus che, tra un paio di giornate, avrà da sfidare i Blancos a Madrid.

Salta Real-Juve per infortunio: quanto starà fuori

Comincerà a lavorare, fa sapere il Real Madrid, per tornare quanto prima. L’acquisto del Liverpool non ha convinto proprio a pieni voti, ma restava uno dei principali perni dell’undici titolare di Xabi Alonso che adesso si trova in difficoltà. Perché Carvajal, nonostante l’esperienza, torna comunque da un brutto infortunio al ginocchio e dovrà sostenere il peso della titolarità alle Merengues, come terzino destro. Qualità differenti quelle che stava portando l’ex terzino dei Reds che adesso starà fuori per un lungo periodo.

Stando alle stime, per un infortunio di tale tipo, la lesione muscolare porterà Trent Alexander-Arnold ad un’assenza di almeno uno o due mesi. E quindi, guardando il calendario e gli impegni dei Blancos, il terzino salterà i tre big match indicati, con l’assenza pure in Real Madrid-Juventus quando i bianconeri proveranno a fare l’impresa contro una delle candidate alla vittoria del titolo europeo, dopo la pesante sconfitta nell’ultima estate al Mondiale per Club.