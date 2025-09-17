Chiesa ha scelto, torna in Serie A a gennaio: svelato dove

Rimasto al Liverpool nonostante lo volontà di andare via, Federico Chiesa avrebbe preso una decisione importante in merito al suo futuro.

Il calciatore italiano avrebbe questa volta puntato i piedi comunicando ai Reds di voler lasciare la Premier League a gennaio per giocarsi la possibilità di andare al Mondiale con l’Italia. Restando a Liverpool, ovviamente, un’occasione del genere non l’avrebbe avuta, motivo per il quale starebbe spingendo affinché questa sua volontà si avveri.

Nonostante tutte le difficoltà e i problemi fisici del caso, Chiesa resta un calciatore appetibile, soprattutto in Italia, visto che le probabilità di vederlo di nuovo in Serie A a partire da gennaio sono alte.

Chiesa ha scelto, torna in Serie A: svelato dove

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Federico Chiesa, che a quanto pare ha comunicato al Liverpool di voler andare via già nel prossimo calciomercato invernale. Nonostante un inizio più che positivo, con tanto di gol alla prima di Premier League contro il Bournemouth, Arne Slot continuerebbe a non prendere troppo in considerazione l’italiano, che dunque resta ai margini del progetto tecnico dei Reds.

L’arrivo di Aleksander Isak chiude ancora di più spazio a Federico Chiesa, che volendo andare al Mondiale con l’Italia non può fare altro che andare via per trovare maggiore fortuna altrove. E chissà che questo non possa accadere nuovamente in Serie A, dove l’ex Juventus resta uno dei nomi più appetibili sulla scena nazionale (e non).

Non a caso i colleghi di Fichajes dicono che Federico Chiesa potrebbe tornare a giocare in Italia a partire da gennaio considerate le richieste di informazioni da parte di Milan, Napoli ma soprattutto Roma. La formazione giallorossa potrebbe infatti pensare di puntare sull’italiano per regalare a Gian Piero Gasperini un’alternativa di livello a Paulo Dybala, che si è dimostrato essere ancora una volta troppo fragile.

Futuro Chiesa: gira una voce a Liverpool

Di restare a Liverpool Federico Chiesa non ne avrebbe alcuna intenzione, anche perché così facendo non riuscirebbe a rientrare nel giro della Nazionale per il prossimo Mondiale. Restando in Inghilterra non troverebbe lo spazio adatto per convincere Gattuso a convocarlo, motivo per il quale starebbe spingendo per andare via.

Eppure da Liverpool starebbe girando una voce, secondo la quale Chiesa potrebbe trovare il giusto spazio tra gennaio e febbraio considerando l’assenza di Salah per la Coppa d’Africa. Eppure, nonostante questo, l’italiano non sarebbe convintissimo di questa soluzione, anche perché una volta rientrato l’egiziano la situazione tornerebbe come prima, anche se potrebbe quanto meno cambiare la propria sorte se dovesse giocare bene e fare gol in questo frangente di tempo. Staremo a vedere.