Vanoli torna ad allenare: va in panchina contro la Roma

Paolo Vanoli ha lasciato il Torino in attesa di una grande chiamata e questa pare arrivare da un top club.

In panchina contro la Roma, nel cammino che vedrà poi il suo club coinvolto nell’affascinante sfida contro il club capitolino all’Olimpico, per quanto viene svelato nel corso di questa serata e dopo il week-end non proprio felice per la squadra coinvolta nelle voci sull’esonero.

Un solo pareggio nelle ultime due partite e un inizio di campionato non serenissimo, stanno vedendo il top club che era partito con tutte altre ambizioni, già nel calderone delle voci di calciomercato riguardanti la figura in panchina che rischia di saltare presto. Con un ultimatum all’allenatore, chiamato ad invertire la rotta di questo inizio campionato, ecco che il primo nome tra i candidati è proprio l’ex tecnico di Torino e Venezia, pronto a rimettersi in gioco.

Vanoli trova panchina: ripartirà da un top club

Il pareggio alla prima e la sconfitta alla seconda giornata di campionato, hanno portato il presidente a fare delle valutazioni in merito a quella che è la posizione sul proprio allenatore. E tra quelli liberi e disponibili, c’è Vanoli che è stato mandato via dal Torino al termine della passata stagione in Serie A, con Baroni al suo posto.

Proprio il suo ex Torino ha vinto all’Olimpico e il destino dei giallorossi si incrocia sempre con un ex granata, perché in Europa League l’incrocio vedrebbe l’allenatore italiano sulla panchina di un top club greco, che affronterà la formazione capitolina in Europa.

Facendo il suo esordio in Europa League, Paolo Vanoli potrebbe diventare di fatto il nuovo allenatore del Panathinaikos. Lo storico club della Grecia ripartirebbe da una scelta italiana, mandando via Rui Vitoria, allenatore a rischio esonero. Dopo i rumors passati su Sarri e altri tecnici italiani, la società greca pare intenzionata a ripartire da un allenatore italiano. Era già successo nel 2024 con la nomina di Diego Alonso, italo-uruguaiano che si è seduto sulla panchina della formazione greca. Precedentemente, fu Stramaccioni a sedersi nel 2015 e per 382 giorni sulla panchina del Panathinaikos.

Vanoli e un ex Milan incroceranno la Roma: la notizia

Come ha fatto sapere il giornalista Nicolò Schira, Paolo Vanoli potrebbe diventare il nuovo allenatore del Panathinaikos. Il club greco, che in rosa ha l’ex Milan, Davide Calabria, potrebbe ripartire dalla scelta italiana.

Paolo Vanoli, dovesse allenare davvero il Panathinakos, troverebbe sia il derby di Atene contro l’Olympiacos al suo esordio – l’appuntamento domenica alle 20 – che il suo esordio in Europa League, nel calendario che poi vedrà contrapposta la società greca e la Roma, nell’ultima giornata il 29 gennaio 2026.