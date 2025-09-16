Milan: a gennaio l’erede di Maignan, Tare ha già scelto

Quale sarà il nuovo portiere del Milan? Arrivano delle novità sulla scelta del club.

Dubbi su Maignan, che anche dal punto di vista fisico non convince la società che per questo motivo sta ragionando sul futuro numero uno dei rossoneri.

Con il rinnovo in standby, il club potrebbe decidere di non proseguire nei dialoghi per il prolungamento e puntare su un altro portiere: ecco i nomi.

Spuntano delle nuove indiscrezioni di mercato che riguardano il Milan, che questa volta sta ragionando riguardo il futuro in porta.

Infatti, il recente stop di Maignan ha acceso i riflettori su una questione ancora irrisolta e che riguarda proprio la porta del Milan.

Milan: ribaltone fra i pali, i nomi dei giocatori che possono sostituire Maignan

Nel corso della sua esperienza al Milan, Maignan ha già saltato per infortunio 40 partite. Un numero impressionante per un portieri che apre un serio dibattito all’interno dell’ambiente rossonero.

Ecco perché, l’ultimo stop accusato contro il Bologna, ha di nuovo aperto un dubbio di domanda sul futuro al Milan di Mike Maignan.

Il rinnovo non è stato ancora formalizzato, con il club che non perde di vista altri portieri per il futuro.

Infatti, non è da escludere un ennesimo ribaltone fra i pali con la società pronta a salutare il francese per puntare su un profilo più giovane e di qualità, che abbia esperienza nel campionato di Serie A.

Calciomercato.com ha indicato alcuni nomi interessati di portieri nel mirino del Milan per la prossima stagione: ecco tutti i dettagli.

Milan: su Suzuki o Caprile? Nuovi aggiornamenti

Il Milan in questi mesi ha già seguito da vicino alcuni portieri. Alcuni sono sfumati l’estate scorsa, come Chevalier e Milinkovic Savic che hanno firmato rispettivamente per Psg e Napoli.

Adesso nella lista mercato di Tare ci sono altri profili, che giocano nel campionato di Serie A. Sotto la lente d’ingrandimento del direttore dei rossoneri ci sono Zion Suzuki del Parma ed Elia Caprile del Cagliari.

Sono loro, infatti, i portieri del futuro che il Milan segue per sostiture Maignan, senza perdere di vista la crescita di Torriani che è attualmente il terzo portieri dei rossoneri.

Ovviamente, l’argomento porta sarà affrontata prossimamente dal club che infatti dovrà prendere una decisione riguardo l’eventuale rinnovo del francese che attualmente non ha ancora firmato il prolungamento.