La Roma scarica Dovbyk, si chiude per 25 milioni a gennaio

La Roma è pronta a dare il via libera definitivo per la cessione di Artem Dovbyk che non sembra assolutamente rientrare nei piani del nuovo allenatore Gian Piero Gasperini.

Dopo il grosso investimento fatto lo scorso anno per circa 30 milioni di euro, ora Dovbyk è considerato un esubero nella Roma e c’è la volontà da parte del club bgiallorosso di andare a vendere il proprio attaccante ucraino che non ha trovato fortuna con l’arrivo del nuovo allenatore Gasperini. Dopo un anno di alti e bassi la scorsa stagione ora sembra considerato un vero esubero.

Perché Gasperini ha deciso di chiedere alla società una nuova punta come Ferguson e pur di non schierare in campo Dovbyk sta provando in attacco a giocare con anche Dybala falso 9 o altri giocatori in quella posizione. Intanto, ci sono degli aggiornamenti che riguardano il possibile cambio di scenario per il bomber ucraino.

Perché sul giocatore c’è stato l’interesse da parte di alcuni club anche italiani come Milan e Napoli, ma ora ci sono delle novità che arrivano per quanto riguarda il possibile futuro di Dovbyk che sembra sempre più distante dalla Roma e già nella prossima sessione di mercato di gennaio potrebbe lasciare per andare via.

Calciomercato Roma: Dovbyk pronto ad andare via

Possibile colpo di scena per quanto riguarda il futuro dell’attaccante che è pronto ad una nuova svolta in vista dei prossimi mesi perché Dovbyk può lasciare la Roma e rilanciare la propria carriera con un nuovo club.

Secondo le ultime notizie di mercato ora Artem Dovbyk è sempre più fuori dal progetto di Gasperin che pretende di più da lui anche in allenamento. Il nuovo allenatore vuole provare a spronare l’attaccante che nell’ultima sessione di mercato è stato ad un passo dal Milan con cui si stava chiudendo lo scambio con Gimenez.