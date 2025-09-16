Inter, Lautaro salta allenamento e conferenza: cos’è accaduto

Scoppia il caso Lautaro Martinez in casa Inter con il club nerazzurro in grossa difficoltà per quello che è accaduto in queste ultime settimane e ora si accumulano i problemi.

Non arrivano delle buone notizie per l’Inter per ciò che è accaduto in queste ultime settimane perché il club nerazzurro ha cambiato allenatore e ha già ottenuto 2 sconfitte in 3 giornate di campioanto sotto la gestione di Chivu. Ma ora ci sono anche delle altre notizie negative per il club nerazzurro che dovrà giocare in Champions League e viene fuori il caso Lautaro Martinez.

Il capitano dell’Inter è parso molto nervoso in queste prime partite di campionato dove il club ha ottenuto 2 sconfitte in 3 giornate e non sono piaciuti gli atteggiamenti di tanti giocatori. Intanto, ci sono delle novità negative visto quello che è accaduto a Latuaro Martinez.

Perché lo scorso anno per l’Inter si è concluso nel peggior modo possibile con zero titoli e tante sconfitte pesanti nelle varie competizioni che hanno creato un ambiente interno pesante. Adesso si sta provando a capire come risolvere determinate situazioni ma allo stesso tempo c’è un altro guaio per l’Inter che riguarda il capitano Lautaro Martinez.

Inter, caso Lautaro Martinez: cos’è successo pre Champions

L’Inter affronterà in Champions League l’Ajax in trasferta e lo fa con una situazione mentale difficile dove c’è l’ansia di sbagliare, perché un altro risultato negativo potrebbe complicare tutto. Intanto, non ci sarà Lautaro Martienz a metterci la faccia con Chivu.

Arriva la notizia dell’ultim’ora perché l’Inter non ha avuto a disposizione Lautaro Martinez nell’ultimo allenamento di rifinitura in vista della partita di Champions League contro l’Ajax. Il capitano nerazzurro ha accusato un problema e per questo motivo che ha svolto soltanto lavoro in palestra.

Non arrivano buone notizie per l’Inter che rischia di non poter affidarsi a Lautaro Martinez per Ajax-Inter di Champions, il capitano o dovrà stringere i denti e giocare sul dolore o saltare il match per evitare rischi.

Intanto, anche in vista della conferenza stampa Lautaro Martinez sarà assente perché Chivu ha scelto Dumfries per parlare ai giornalisti il giorno prima della gara.