“Siamo ai dettagli per Kean”, annuncio del dg: cosa cambia per la Fiorentina

Aggiornamenti sul futuro di Moise Kean: ecco le ultimissime notizie sull’attaccante scuola Juventus, arrivano importanti novità sul destino del calciatore. C’è l’annuncio del dirigente.

Qualche campanello d’allarme era già suonato subito dopo la notizia dell’arrivo alla Fiorentina di Piccoli, prelevato dal Cagliari per 25 milioni di euro. Un colpo a sorpresa da parte dei viola che, con Dzeko e Kean in rosa, hanno deciso di investire su un terzo attaccante, giovane e di qualità.

Qualcuno aveva parlato dell’imminente addio di Moise Kean, accostato anche al Napoli di De Laurentiis. Un colpo da 50 milioni di euro per gli azzurri: ecco le parole del dirigente che ha svelato l’arcano riguardo la proposta degli azzurri per l’attaccante.

La Fiorentina si è cautelata con l’arrivo di Piccoli, prelevato dal Cagliari per oltre 20 milioni di euro. Manca sempre meno all’ufficialità dell’attaccante, che è pronto a firmare un lungo contratto con i viola.

Ciò ha messo in discussione anche la presenza di Moise Kean, che rischia di essere insidiato da Dzeko e dallo stesso Piccoli. La stagione è lunga e la dirigenza ha deciso di puntare su una terza punta di peso, per non correre dei rischi.

Ecco spiegato, dunque, l’acquisto dell’attaccante scuola Atalanta che sarà molto presto a Firenze. Intanto, ecco le parole sul futuro di Kean da parte del dg della Fiorentina Ferrari.

Calciomercato: annuncio sul futuro di Kean

Accostato di recente anche al Napoli, il calciatore nei mesi scorsi ha rifiutato una ricca proposta dall’Arabia Saudita per proseguire la sua esperienza a Firenze.

Una scelta di cuore e anche di riconoscenza verso il club che aveva creduto tanto in lui la passata stagione.

Adesso con Pioli in panchina Kean spera di raccogliere altri frutti e di portare in alto la squadra viola. Il suo futuro non è in discussione, come confermato anche dalla società.

Kean resta a Firenze? L’annuncio

Nonostante l’acquisto di Piccoli, la Fiorentina ha deciso di blindare Moise Kean con un super rinnovo.

La conferma è arrivata dal dg dei viola Alessandro Ferrari, prima della sfida di Conference contro il Polissya.

“Moise sta bene con noi. Rinnovo? Siamo ai dettagli di questa trattativa. E’ stato il primo a voler proseguire l’esperienza a Firense, ci ha fatto sapere di stare bene qui con noi”.

Quanto guadagnerà Moise Kean dopo il rinnovo con la Fiorentina?

Secondo le prime informazioni, lo stipendio di Kean con la Fiorentina salirà fino a 4 milioni netti a stagione.