Mourinho torna subito: ha scelto la Serie A – Fabrizio Romano

José Mourinho è stato esonerato dal Fenerbahçe ma ora vuole tornare subito in panchina: ha scelto la Serie A per ricominciare.

Lo Special One ha completato nel peggior modo possibile la sua avventura in Turchia, con un esonero che sembrava impossibile e quindi inaspettato per tutti i tifosi e gli addetti ai lavori. L’eliminazione ai playoff della Champions League contro il Benfica è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e ha portato all’esonero del tecnico portoghese che ora è senza squadra e senza panchina.

José Mourinho vuole tornare in panchina il prima possibile e il suo desiderio, ora, è tornare in Serie A e provare di nuovo a vincere come negli anni d’oro.

Mourinho torna in Serie A: le ultime

L’esonero di Mourinho dal Fenerbahçe ha lasciato tutti sbalorditi. Nessuno immaginava potesse fallire in Turchia, considerata la sua importanza, eppure non è mai riuscito realmente a lasciare il segno e alla fine il club ha deciso per l’addio.

Ora il futuro di Mourinho è tornato a essere una vera e propria incognita ma potrebbero esserci delle novità interessantissime che riguardano anche il calcio italiano.

Secondo le ultime notizie, José Mourinho vuole tornare subito in panchina dopo l’esonero dal Fenerbahçe e ora pensa alla Serie A per ricominciare.

Mourinho all’Inter? La verità di Fabrizio Romano

Dopo la sconfitta dell’Inter contro la Juventus, tantissimi tifosi nerazzurri hanno chiesto a gran voce l’esonero di Cristian Chivu. La società è intenzionata ad andare avanti con il tecnico rumeno ma nelle ultime ore si è fatta avanti la voce che vorrebbe il ritorno di Mourinho all’Inter.

Fabrizio Romano ne ha parlato sul suo canale YouTube, escludendo totalmente la possibilità che Mourinho torni all’Inter nel breve periodo. “Ad oggi non c’è assolutamente niente di concreto o reale, non dobbiamo neanche parlarne“, ha riferito in maniera molto chiara il giornalista esperto di mercato.

“Non legherei Mourinho all’Inter perché mantengono la fiducia su Chivu: ad oggi non c’è nulla“, ha poi concluso Fabrizio Romano parlando del collegamento Mourinho-Inter fatto nelle ultime ore.

Mourinho in Serie A: ecco dove può allenare

Mourinho non potrà allenare l’Inter in Serie A. La società nerazzurra non ha intenzione di esonerare Chivu né di riportare lo Special One in nerazzurro perché ha bisogno di dare fiducia al progetto che è stato avviato in questa stagione.

“Sul futuro di Mourinho posso dirvi che lui si sente pronto a tornare a lavorare quanto prima dopo l’esonero dal Fenerbahçe”, ha detto Fabrizio Romano, dando il via alle voci che vogliono l’approdo di Mou in Serie A.