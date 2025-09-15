Juve-Borussia, scatta l’allarme: doppia assenza pesante

Juventus-Borussia Dortmund allo Stadium, la prima gara di Champions League segnata da un doppio infortunio: brutte notizie alla vigilia

Dopo il ritorno del campionato, un’altra tre giorni molto interessante per tutti gli appassionati di calcio. Parte infatti la nuova edizione della Champions League, appuntamento imperdibile, che offrirà da subito tante gare di altissimo livello. La nuova formula della principale competizione calcistica europea ha avuto grande successo, lo scorso anno, e promette ulteriore spettacolo e incertezza sin dall’inizio.

Si mettono alla prova, naturalmente, anche le squadre italiane, che dovranno subito provare a premere sull’acceleratore, visto che i primi impegni non saranno per nulla facili. La Juventus sarà la prima compagine nostrana a scendere in campo, domani sera, alle 21, in casa contro il Borussia Dortmund. A Torino, viene a rendere visita una squadra esperta di gare di questo livello, ma i bianconeri sanno come fare. Un mese fa, in amichevole in Germania, Tudor e i suoi hanno vinto per 2-1, con doppietta di Cambiaso.

Una gara che può avere già una certa importanza per i punti in palio, l’approccio sarà dunque fondamentale. Il match però perde alcuni protagonisti alla vigilia.

Juventus, il Borussia Dortmund perde i pezzi: out Gross, Guirassy a rischio

Non ci sono buone notizie per Kovac, allenatore dei gialloneri, che deve fare i conti con i problemi fisici di Gross e Guirassy, due pedine importanti della sua squadra.

Sicuramente out il primo, centrocampista, fermatosi nelle ultime ore e che non sarà della partita. Si attende qualche informazione in più sul bomber guineano. Problemi a una spalla per lui nell’ultima di campionato, si proverà a recuperarlo fino all’ultimo ma c’è ancora incertezza. Non dovesse esserci, sarebbe un vero guaio per il Borussia.

Juventus, serata speciale in Champions: Tudor cerca conferme

La Juventus, dal canto suo, si gode il momento, con tre vittorie consecutive in campionato all’avvio che mancavano addirittura dal 2018-2019. Un bel modo di iniziare la stagione, senza dubbio.

Tudor ha elogiato la tenuta mentale dei suoi nella gara contro l’Inter, con la rimonta nel finale avvenuta nel momento più difficile. E’ una Juventus che pare poter dire la sua ad altissimi livelli, visti i presupposti, ma servono conferme. Ora, ci si mette alla prova sul palcoscenico europeo, per capire quale sarà l’effettiva consistenza della compagine bianconera.