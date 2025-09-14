Sorpresa Ancelotti: dove allenerà dopo il Brasile, il suo annuncio

Ha lasciato il Real Madrid per giocarsi la sua chance da Commissario Tecnico del Brasile, in una scelta importante, Carlo Ancelotti.

Accostato a più riprese alla Serie A per il ritorno che si sognava sia alla Roma che al Milan, lo stesso Carlo Ancelotti ha rilasciato un’interessante intervista ai microfoni di France Football svelando le sue prime emozioni da Commissario Tecnico del Brasile, da quando ha lasciato il Real Madrid e con tutto quello che arriverà dopo l’esperienza al Mondiale con la Federazione verde-oro.

I tifosi in Italia ancora sognano di vederlo su una panchina di un club italiano, dopo quanto successo col Napoli e negli alti e bassi vissuti con i partenopei, terminati poi con l’esonero per quello che è stato il periodo pre-Gattuso e Spalletti che ha portato prima la Coppa Italia con Rino e poi gli Scudetti che oggi difende Conte, dopo quanto successo sulle diverse gestioni passate per il Napoli. Insomma, per riprendersi ciò che in Serie A gli è stato tolto, occhio alla possibilità di rivedere Ancelotti in Italia e su una panchina di una rivale del Napoli.

Ancelotti di nuovo in un club: il suo annuncio

Si gode l’esperienza al Brasile, cercata e voluta. Ottenuta da Carlo Ancelotti quando al Brasile si è aperta la possibilità di vederlo come CT, con una scelta da parte dei verde-oro molto chiara e netta per cercare di ridare al Brasile ciò che negli ultimi anni è mancato.

La quantità di talenti che si è sempre vista alla Nazionale sudamericana è venuta un po’ meno negli ultimi 10-15 anni e a ridare brillantezza al Brasile c’è infatti Carlo Ancelotti, che però ha cominciato non proprio benissimo la sua avventura da CT. Fino a questo momento e nelle quattro partite sulla panchina della formazione carioca, trovando un pareggio con l’Ecuador e la sconfitta recente con la Bolivia, mentre con Cile e Paraguay ha vinto trovando un totale di 7 punti da quando è CT. Ma probabilmente gli mancano i club e, parlando del Real Madrid, ha rilasciato dichiarazioni che hanno presto fatto il giro del web.

“Avvisando” Xabi Alonso, ha messo in chiaro che dopo il Brasile, per lui, c’è sempre voglia di Real Madrid. Non si fermerà dopo la Federazione brasiliana ed è per questo che, attraverso le sue parole, è ancora ipotizzabile un suo ritorno in un club. A prescindere se poi sarà ai Blancos oppure no.

Le parole di Ancelotti sul ritorno “a casa”

Si sente a casa in Spagna probabilmente e forse più di quanto non si sia sentito col Napoli in Italia, nella sua ultima esperienza in Serie A.

Il Real Madrid è casa sua ed è dei Blancos che spende belle parole Re Carlo, quando gli chiedono del suo ritorno su una panchina di un club. La firma di un anno come migliore soluzione, come ha dichiarato lui stesso, poi la scelta di tornare in un club sarà “solo per il Real Madrid”. Altrimenti sceglierà dove altro viversi il suo domani da allenatore.