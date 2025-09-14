Roma, tifosi lasciati fuori dall’Olimpico: sta succedendo di tutto

Caos all’esterno dell’Olimpico, per la partita di campionato Roma Torino. Tifosi lasciati fuori, bloccati all’esterno dello stadio: ecco le ultime.

C’è il Torino sulla strada dei giallorossi, che vogliono continuare a vincere e convincere. Gasperini, per questo match, ha deciso di sperimentare alcune soluzioni offensive ma ciò che ha mandato in confusione i tifosi non è stata la formazione della Roma ma la gestione della società riguardo la vendita dei biglietti.

Il caso che s’è generato all’esterno dello stadio è stato davvero incredibile, con i tifosi che sono stati tenuti fuori per un motivo davvero banale.

Aggiornamenti dallo stadio Olimpico con la lunga coda di tifosi giallorossi, all’esterno dello stadio, bloccati a causa di alcune decisioni scellerate da parte del club. Alcuni supporter non sono riusciti ad accedere in tempo per il calcio di inizio del match contro il Torino, altri sono rimasti fuori.

Problemi a Roma: tifosi penalizzati, cosa è successo allo stadio Olimpico

I tifosi della Roma sono rimasti fuori dall’Olimpico senza la possibilità di poter entrare per l’inizio del match contro il Torino.

Un problema banale con la società che ha mandato in confusione i supporter giallorossi. Infatti, per questa partita non c’era la possibilità di fare il biglietto cartaceo.

Per entrare allo stadio Olimpico era necessario il tagliando digitale e quindi per accedere era necessario avere il wallet. Ciò ha generato una lunga coda di tifosi accalcati, alcuni dei quali non sono riusciti ad accedere all’impianto perchè non in possesso del wallet corretto.

L’argomento sarà al centro del dibattito nelle prossime ore e nei prossimi giorni con la problematica che sarà fatta presente al club che dovrà prendere provvedimenti sull’accaduto. Intanto, nel pre partita del match contro il Torino ai microfoni di Dazn ha parlato anche Massara: ecco cosa ha detto il ds giallorosso.

Cosa ha detto Massara nel pre partita di Roma Torino?

L’argomento relativo al caos generato all’esterno dello stadio Olimpico, per Roma Torino, che ha penalizzato i tifosi che non sono riusciti ad entrare, non è stato affrontato dal dirigente che invece ha toccato l’argomento relativo al mercato della Roma.

“E’ stato un mercato difficile, lo sapevamo. Avevamo degli obblighi da parte del Fair Play finanziario. Sapevamo che certe operazioni non potevamo farle ma abbiamo creato l’ossatura e puntato su tanti giovani. Adesso toccherà al campo dare il responso finale”.

“Pellegrini? Con lui c’era un discorso avviato, abbiamo condiviso su alcuni punti. Adesso fa parte del gruppo e abbiamo un giocatore forte che tiene molto a questo club e sono sicuro che ci darà una grande mano per il futuro”.