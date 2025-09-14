Milan, che guaio Maignan: svelato quando tornerà

Problemi per il Milan che ha dovuto sostituire Maignan nel match con il Bologna, il portiere francese è uscito decisamente malconcio dal campo: le ultime sui tempi di recupero

Con applicazione, sofferenza, concentrazione, qualità distribuita nei momenti giusti, il Milan sta provando a crescere. Direttore d’orchestra, un Luka Modric superlativo, che dispensa sapienza calcistica a piene mani, aiuta la squadra in tutte e due le fasi e va persino a concludere. Segnando, come col Bologna, una rete bella e pesante per spiegare che il Diavolo potrà ritagliarsi un ruolo da protagonista in questa stagione. Ma Allegri dovrà fare i conti anche con altri problemi e gli infortuni iniziano già a pesare.

Non bastava lo stop di Leao, già fermo da un mese e che ancora per alcuni giorni non sarà a disposizione. Tra le brutte notizie della gara contro i rossoblù, c’è anche l’infortunio di Mike Maignan, che all’inizio del secondo tempo ha alzato bandiera bianca. Eloquente la gestualità del portiere francese, che ha chiesto subito il cambio, mettendosi a sedere a terra, accusando un problema che è apparso immediatamente non banale. E questo può rappresentare un grosso guaio per il Diavolo.

Milan, Maignan dolorante al polpaccio e zoppicante: salta sia il Napoli che la Juve

Rimpiazzato da Terracciano, Maignan è uscito dal campo visibilmente zoppicante e dolorante. Come nel caso di Leao, interessato il polpaccio, il che fa supporre che lo stop dell’estremo difensore non sarà breve, tutt’altro.

Se i peggiori timori dovessero essere confermati, Maignan dovrebbe apprestarsi a qualche settimana di stop. Appare durissima vederlo in campo con il Napoli e contro la Juventus, il 28 settembre e il 5 ottobre. Due big match in cui ci sarebbe stato bisogno di lui tra i pali, eccome. A questo punto, la speranza è rivederlo in campo dopo la pausa di ottobre, con la Fiorentina.

Milan, Allegri ora spera nel recupero di Leao: corsa contro il tempo

Con uno dei suoi top player ai box, Allegri deve stringere i denti. E sperare nel pronto recupero di Leao, per affrontare una fase di calendario già molto calda per il Milan.

I rossoneri devono conquistare punti per rimanere agganciati all’alta classifica e correre per le prime posizioni. Inutile dire che farlo con Leao, dovendo già rinunciare a Maignan, sarebbe meglio. Ancora in dubbio il portoghese, tra due settimane con il Napoli, ma si farà il possibile per recuperarlo.