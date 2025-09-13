Napoli: altro infortunio, i tempi di recupero

Piove sul bagnato in casa partenopea. Conte deve fare i conti con un altro infortunio e i tempi di recupero saranno da stabilire nel corso dei prossimi giorni

Non è un periodo fortunato in termini di infortuni in casa Napoli. In una stagione sicuramente impegnativa come quella di adesso, l’infermeria di Castel Volturno non riesce a svuotarsi. Lukaku è stato il primo a fermarsi, poi è toccato a Neres e Rrahmani. Ma non è assolutamente finita qui visto che un altro calciatore si è fermato per un problema muscolare e i tempi di recupero si preannunciano sin da ora lunghi.

I controlli medici saranno fatti nelle prossime ore, ma le sensazioni non sono positive. La speranza da parte di Conte è che ci si sia fermati in tempo per magari averlo a disposizione nel weekend e non contro il Manchester City. I dubbi, comunque, saranno sciolti solamente domani e quindi vedremo cosa succederà.

Napoli: piove sul bagnato, ancora uno stop

Il Napoli inizia il suo tour de force con una sorta di emergenza in diversi ruoli. In attacco la speranza è quella di riuscire ad avere Hojlund subito al massimo della condizione visto che, almeno fino ad oggi, Lucca non ha assolutamente convinto. In difesa l’infortunio di Rrahmani non è una tegola di poco conto visto l’apporto del centrale. E ora toccherà a Beukema dimostrare quanto di buono fatto a Bologna.

Ma c’è un’altra situazione ora da vedere ed è quella del portiere. Meret si è fermato poco prima del fischio d’inizio contro la Fiorentina per un problema muscolare. Si è deciso di non farlo andare in panchina per preservarlo e domani sarà valutato con maggiore attenzione questo infortunio. Non sicuramente una buona notizia per il Napoli che ora dovrà capire meglio i tempi di recupero del proprio giocatore. Intanto, però, in campo toccherà a Milinkovic-Savic.

L’infortunio di Meret non è sicuramente una buona notizia per il Napoli. L’estremo difensore fino ad oggi è stata un’arma in più e quindi ora si dovrà valutare con attenzione i suoi tempi di recupero. La speranza è che non sia nulla di gare anche se non abbiamo assolutamente certezze.

Napoli: infortunio Meret, i tempi di recupero

Per Meret un rientro immediato in campo sembra praticamente impossibile. Nel caso in cui il portiere del Napoli si è fermato in tempo, circa dieci giorni ci vogliono per smaltire il problema fisico e quindi per lui niente Manchester City e la sfida contro il Pisa. L’obiettivo e la speranza è quella di averlo a disposizione contro il Milan.

Ma il recupero per la trasferta in casa dei rossoneri dipenderà dall’entità dell’infortunio muscolare. Se questo dovesse essere ancora più grave, per Meret possibile il rientro dopo la sosta di ottobre.