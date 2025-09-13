Leao, c’è un grande problema: lungo stop, quando torna

Il Milan ha un grande problema e Allegri lo annuncia in conferenza stampa, quando parla di Rafael Leao e del suo infortunio.

In questa stagione, fino a questo momento, il fuoriclasse portoghese del club rossonero ha trovato soltanto 17 minuti e tutti li ha giocati in Coppa Italia, nella sfida contro il Bari di inizio agosto.

Slitta ancora l’esordio in campionato e lo annuncia Massimiliano Allegri, che ha svelato poi anche quelli che sono i suoi tempi di recupero. L’allenatore livornese, con un po’ di rammarico ha svelato con precisione quante partite salterà e soprattutto il problema che lo sta costringendo, di continuo, ai forfait. Un problema che dà fastidio agli atleti e con i calciatori che vedono i propri tempi di recupero lunghi per un infortunio di questo tipo.

Infortunio Leao: i tempi si allungano, le condizioni

Svela le condizioni di Leao con precisione il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri. Non ci sarà contro il Bologna, ma soprattutto salterà altre sfide e l’esordio in campionato potrebbe clamorosamente arrivare soltanto in occasione di un big match, tra un po’ di tempo, come ha svelato lo stesso Allegri.

Chi ha preso Leao al Fantacalcio, consapevole di poterlo vedere al centro dell’attacco e come “punta” al posto di Gimenez, deve pazientare. E contare sul Bebote se lo ha preso in coppia, perché Allegri per sua stessa ammissione, è convinto che farà una grande stagione. Intanto però Leao non c’è e non c’è neppure Nkunku, indietro nella preparazione, come ha svelato l’allenatore ex Juve.

Su Leao, intanto, è stato svelato che il problema è al soleo. Un infortunio che sta costringendo Rafa a lavorare soltanto per il rientro, che non sarà nella sfida a San Siro contro un Bologna a pari punti dei rossoneri dopo due giornate.

Quanto starà fuori Leao: annunciate quante partite salterà

Allegri ha svelato quante partite salterà Rafael Leao e quindi i suoi tempi di recupero. In conferenza stampa quest’oggi, anticipando l’assenza di Leao contro il Bologna, ha fatto sapere che Nkunku non ha nelle gambe più di 20-30 minuti ad oggi.

Leao, in ogni caso, salterà la sfida contro il Bologna e poi quella a Udine. Da capire se sarà o meno a disposizione per la sfida contro il Napoli, data cerchiata in rosso sul calendario da Allegri nella speranza che possa rivedere appunto Rafael Leao in campo e goderselo per la prima volta al 100% della sua forma, considerando l’importanza che ha nel suo scacchiere.