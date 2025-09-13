Italiano doveva allenare una big italiana: la rivelazione

Vincenzo Italiano è uno dei migliori allenatori in Italia e cercato da quella che è una big del nostro campionato.

Svelando tutto, la rivelazione è arrivata quest’oggi circa quanto successo nei contatti avuti non molto tempo fa e con la situazione che vede adesso Vincenzo Italiano pienamente coinvolto nel progetto al Bologna.

Con i felsinei ha vinto una Coppa Italia al suo primo anno e, nonostante quanto fatto di buono dal Bologna col suo precedente allenatore, ha fatto qualcosa che ha cambiato per sempre la storia del club del Dall’Ara. Ed è per questo che i felsinei vogliono tenerselo stretto, ma non ad ogni costo. Come per Thiago Motta, di fronte alle sue volontà di dire addio, sarà lasciato partire. Ma è proprio Vincenzo Italiano che, con un messaggio d’amore per il Bologna, ha confessato tutto su quanto si sente dentro al progetto al club rossoblu, declinando ogni ipotesi di approdo in una delle storiche big d’Italia.

Vincenzo Italiano in una big: la rivelazione in conferenza stampa

L’approdo in una big per Vincenzo Italiano è possibile, almeno per quanto riguarda le prossime stagioni.

Il retroscena è stato svelato da lui stesso, per quanto poteva succedere nel corso dell’estate che si è da poco conclusa e con il “no, grazie” da parte di Italiano che ha confessato di vedere nel Bologna il suo unico pensiero costante, per ciò che la squadra dovrà fare tra Europa League, campionato e Supercoppa italiana – magari confermandosi pure in Coppa Italia dopo averla vinta nel 2024/2025 -, in una stagione che risulterà complessa.

“Sono sempre stato col pensiero fisso sul Bologna”, ha detto Vincenzo Italiano, rispondendo così alle domande sul suo mancato approdo al Milan.

Il retroscena su Vincenzo Italiano: c’entra la “rivale” recente

Ha sfidato il Milan nella finale di Coppa Italia e sembrava destinato a sedersi proprio sulla panchina dei rossoneri, Vincenzo Italiano. Alla fine Igli Tare con Moncada e Ibrahimovic hanno scelto quello che era l’esperto Allegri, dal profilo internazionale e con Italiano che vuole ancora crescere alla guida del Bologna.

“Fa piacere se ci sono apprezzamenti, ma io penso al Bologna”. Così in conferenza stampa e in maniera netta Vincenzo Italiano, quando tornano a chiedergli del possibile approdo al Milan, che non è arrivato per la scelta dei rossoneri su Allegri e che vede i due tecnici contrapposti a San Siro nella sfida che si giocherà domani, precisamente alle ore 20 e 45 per il posticipo domenicale.