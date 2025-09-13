5 infortunati: tegola per l’allenatore, saltano Manchester City-Napoli

Brutte notizie per l’allenatore in vista della super sfida all’esordio di Champions League, perché è arrivata la conferma dell’infortunio di ben 5 calciatori che saranno indisponibili.

Tutto confermato quindi, c’è una batosta in vista di quella che sarà la nuova stagione in Europa con la competizione massima Uefa che inizia con qualche problema di troppo però per l’allenatore che deve fare i conti con quello che è accaduto nelle ultime ore. Una delle grandi sfide tanto attese è sicuramente Manchester City-Napoli e ora arriva la conferma riguardo quella che è una situazione infortuni tremenda.

Perché sono diversi i calciatori infortunati che non saranno a disposizione per Manchester City-Napoli, ma occhio a quello che può accadere da un momento all’altro.

L’allenatore dovrà iniziare a valutare quelle che saranno le scelte per la prossima partita di Champions League, perché Manchester City-Napoli diventa una gara decisiva per entrambe le squadre che vogliono iniziare nel miglior modo possibile la competizione che avrà subito una classifica ricca di squadre che cercano le prime 8 posizioni per evitare i Playoff e approdare direttamente agli Ottavi di Finale.

Manchester City-Napoli, 5 infortunati saltano il match

Niente da fare, non sarà possibile recuperare i 5 calciatori infortunati che salteranno l’esordio in Champions League per Manchester City-Napoli. Ora starà all’allenatore trovare le migliori soluzioni visto che verranno a mancare alla gara diversi giocatori di qualità.

Un inizio pessimo quello del Manchester City di Guardiola che ha già incassato 2 sconfitte i ntree partite di stagione (Brighton e Tottenham). Ora si aggiungono ulteriori problemi, perché sarà proprio il tecnico catalano a dover fare a meno di giocatori importanti che si sono infortunati in queste ultime settimane.

Infortuni per Marmoush, Kovacic, Ait Nouri, Cherki e anche Stones in forte dubbio. Sono appena tornati ad allenarsi Phil Foden, Gvardiol e Savinho con Guardiola che dovrà provare a puntare su di loro subito per Manchester City-Manchester United, il Derby che si giocherà prima dell’esordio in Champions con il Napoli. Le prossime ore saranno decisive per capire se verranno sciolte le riserve per un grande match.