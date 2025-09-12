Vlahovic ha un problema oltre il campo: ecco perché non gioca

C’è un problema su Dusan Vlahovic ed è stato svelato da un grande ex, per quanto riguarda il suo status che va oltre il campo.

Da calciatore prima e poi da opinionista e telecronista sportivo, Aldo Serena ha svelato in un’intervista rilasciata a La Stampa quello che è il vero problema per Dusan Vlahovic, calciatore che alla Juventus e in più gestioni tecniche, si è trovato ai margini delle scelte.

Le cose potrebbero cambiare con Tudor, ma dipenderà soltanto da lui e non più dal solo allenatore che potrebbe, in ogni caso, toccare le corde giuste con lui. David parte favorito per l’attacco e Lois Openda scalpita per giocare al centro, da “nove” al posto proprio di Dusan Vlahovic. Ma cosa succederà da sabato in poi? C’è Juve-Inter alle porte, con la possibilità di vedere il serbo in tandem con David. Altrimenti toccherà capire chi giocherà davanti, affianco al canadese.

Problema su Vlahovic: perché fa fatica alla Juventus

È sotto gli occhi di tutti, al di là poi dei due gol trovati nelle prime due, che Vlahovic fa fatica alla Juventus. Non riesce a primeggiare, nonostante l’alto livello suo e i soldi che la Juventus ha speso quando lo ha prelevato dalla Fiorentina.

Il motivo per cui gioca male e viene visto fuori dalle scelte possibili tra i titolari fissi di Igor Tudor è per quanto svelato dall’ex Juve, Aldo Serena.

Lo stesso opinionista ed ex giocatore ha svelato di aver visto un Vlahovic poco sereno. Come se giocasse in ansia, percependo in lui – avendolo visto in più occasioni dal vivo – uno status di insicurezza. Un momento di tensione che sta vivendo internamente, ma con le qualità del serbo che sarebbero, per lui, fuori discussione. Le qualità a Vlahovic non mancano per poter stare in un top club come la Juventus, tanto da dover accantonare quello che è il peso che sente addosso della maglia che indossa. Se lo farà, allora tornerà ad essere protagonista in Serie A, come gli succedeva ai viola da giovanissimo, quando giocava probabilmente spensierato e con la fame di arrivare a certi livelli.

Vlahovic o chi altro davanti? Chi gioca alla Juventus

Probabilmente sarà venduto Dusan Vlahovic, tra gennaio e giugno, ma le cose possono cambiare se dovesse convincere i bianconeri. Per farlo, occhio alla sfida già di domani, tra Juve-Inter.

Il serbo potrebbe far coppia con David, qualora Tudor dovesse scegliere di puntare sul 3-4-1-2 con Yildiz alle spalle delle due punte, in sfavore poi di Koopmeiners. Altrimenti partirà dalla panchina, potendo dare il suo contributo, eventualmente, solo da subentrato.