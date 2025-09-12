Un’altra lunga assenza oltre Lukaku: salta tutta la Champions

Quello di Lukaku è un problema enorme che il Napoli è riuscito a risolvere in qualche maniera, sostituendolo con Hojlund.

L’arrivo del danese ha permesso al Napoli di trovare in Hojlund quella che è la soluzione che sarà alternata a Lorenzo Lucca, sul quale Conte ha speso belle parole difendendolo dagli attacchi recenti.

Lucca non è Lukaku e probabilmente non lo è neanche Hojlund, per l’importanza che ha Big Rom nel gioco di Conte. Ma Lucca può fare la differenza che il Mister chiede alla vigilia di Fiorentina-Napoli, rispondendo a quelli che chiedono allo stesso centravanti di Moncalieri di fare “meglio” a causa del gioco del Fantacalcio. Non ne vuole sentir parlare il tecnico salentino che annuncia l’importanza sia di Lucca che di Hojlund, che dovranno non far sentire la mancanza di Lukaku per tutta la prima parte di stagione. E una stessa situazione è venuta fuori proprio quest’oggi, con un altro annuncio e l’assenza per le sfide che ha da giocare in Champions League una squadra che s’incrocia proprio col cammino dei partenopei in Europa.

Infortuni e ultime: un’altra assenza oltre Lukaku per tutta la Champions

Dal campionato alla Champions League, adesso si giocherà ogni tre giorni e l’infortunio sia di Rrahmani che di Lukaku, è stato evidenziato da Conte come problema da risolvere attraverso quello che è il mercato fatto.

Da una parte c’è l’affidabile Beukema, al suo primo banco di prova a Firenze e da titolare, poi arriva Lucca con Hojlund a dover trovare i gol che sono mancati. Zero a segno fino a questo momento dagli attaccanti, che vogliono sbloccarsi proprio nell’anticipo di sabato sera al Franchi. Ma c’è un altro attaccante ad avere un problema e sarà uno di quelli che s’incrocerà col Napoli in Europa.

Tra le due inglesi che il Napoli ha pescato nelle urne per i sorteggi di Champions League c’è la squadra campione del Mondo. Il Chelsea, come annunciato da Enzo Maresca, vedrà assente per tutta la prima metà di stagione il proprio bomber, Liam Delap.

Quanto sta fuori il bomber: assente in Champions col Napoli

Sarà quasi sicuramente assente per la sfida che il Napoli giocherà tra diverso tempo e all’ultima giornata del girone unico di Champions League contro il Chelsea.

Liam Delap sarà costretto al forfait fino a dicembre o gennaio, con la sfida che cade contro i partenopei proprio nel primo mese del 2026. Insomma, se non sarà a fine gennaio, sarà un po’ prima, con Delap che potrebbe aver perso il posto da titolare in favore di chi dovrà reggere in attacco il peso di giocare per uno dei club che sogna di vincere anche la Champions League dopo il trionfo al Mondiale per Club.