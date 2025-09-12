Sorpresa Umtiti, firma un contratto di 6 mesi: giocherà in una big

Svincolato dopo essere stato liberato dal Lille, Samuel Umtiti avrebbe trovato squadra per questa prima parte di stagione.

Una sorpresa assoluta, anche perché il francese era alla ricerca di un’opportunità che lo mettesse nelle condizioni di riconquistare la Nazionale in vista dei prossimi Mondiali, ma un’occasione del genere non può assolutamente lasciarsela scappare. Certo, firmare un contratto di 6 mesi ha più contro che pro, anche perché nella storia del calcio non si è mai vista una cosa del genere, eppure Umtiti è sicuro che così facendo si rilancerebbe una volta e per tutte, trovando poi nuovi stimoli (e possibilmente occasioni) in vista della seconda parte di stagione.

Umtiti ha trovato squadra: lo vuole una big

L’ultima esperienza in Francia non è decisamente andata secondo le aspettative di Samuel Umtiti. Dopo essersi ritrovato in Serie A, al Lecce, il francese era sicuro di ritrovare condizione e continuità in patria, ma le cose a Lille sono andate un disastro.

Poco più di 10 presenze in due stagioni e tanti infortuni che ne hanno caratterizzato il rendimento. Insomma, sempre il solito Umtiti. Eppure l’ex Lecce non ne vuole sapere di rassegnarsi, anzi, è alla ricerca di un’opportunità che possa rimetterlo in carreggiata, ma soprattutto nel giro della Nazionale in vista del prossimo Mondiale. Difficile? No. Impossibile, ma le sfide sono il pane quotidiano del francese, che potrebbe essere accontentato con un’occasione d’oro.

Stando alle ultime notizie, infatti, completamente in maniera inaspettata e sorprendente il Real Madrid potrebbe pensare a Samuel Umtiti per andare a completare la propria difesa dopo il grave infortunio di Tony Rudiger. Per il momento niente di confermato, né tanto meno ipotizzato, ma l’infortunio al quadricipite che costringerà il tedesco a restare fuori per un po’ di tempo mette i Blancos nelle condizioni di dover completare un reparto già a pezzi di suo.

Umtiti firmerà per i prossimi 6 mesi

L’idea è la seguente: fare fronte all’assenza di Rudiger per il periodo di tempo che sarà indisponibile, tutto qui. E visto che stiamo parlando di Real Madrid, è difficile pensare che Florentino Perez possa lasciare Xabi Alonso in queste condizioni per i prossimi mesi.

Ed ecco che qui entra in gioco questa formula particolare ed unica del suo genere che potrebbe far felice tutti. Stando alle ultime notizie, infatti, qualora ce ne fosse l’effettiva necessità, il Real Madrid potrebbe pensare di ingaggiare Samuel Umtiti anche per soli 6 mesi, rescindendogli poi il contratto a gennaio una volta recuperato Rudiger. Una soluzione che potrebbe far felice entrambe le parti ma che soprattutto accontenterebbe tutti. Staremo a vedere.