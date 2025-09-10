Endrick a gennaio in Serie A, convinto da Ancelotti: c’è il suo ok

Il calciomercato non è mai fermo e per molti calciatori è tempo di pensare al futuro: Endrick può sbarcare in Serie A.

Ci sono situazioni ancora in via di sviluppo che possono cambiare il futuro del calcio internazionale nei prossimi mesi. Alcuni calciatori hanno scelto di restare nelle rispettive squadre per tentare di affermarsi e di cambiare la traiettoria che sta prendendo attualmente la carriera ma a gennaio tutto può cambiare.

Il calciomercato è sempre vivo e già ci sono alcuni accordi che possono essere presi già ora e finalizzarsi nel mercato invernale.

Calciomercato, Endrick può arrivare in Serie A

Il nome di Endrick è sempre al centro di discussioni importanti che riguardano il futuro del calcio brasiliano e del Real Madrid. Questo dovrà essere l’anno della sua consacrazione ma ci sono voci che non sono troppo positive intorno al campione brasiliano.

Al Real Madrid non riesce a ritagliarsi lo spazio necessario per far bene e vista la giovane età potrebbe andare in grossa difficoltà anche sotto la gestione di Xabi Alonso che lo reputa molto forte ma vede più pronti e decisivi altri calciatori.

Secondo le ultime notizie di mercato, Endrick a gennaio può sbarcare in Serie A: ci sono tutti i presupposti per cui l’affare vada in porto e una big si rinforzi con un talento straordinario.

Endrick in Serie A? Ancelotti gli consiglia l’Italia

Carlo Ancelotti vuole tutti i migliori talenti brasiliani al top della forma e della condizione fisica entro fine stagione in vista del Mondiale che si giocherà in America, Canada e Messico nel 2026. Il tecnico italiano vuole portare con sé anche Endrick ma dovrà collezionare presenze e gol per poter essere convocato.

Secondo quanto riferisce O Globo, Carlo Ancelotti avrebbe consigliato a Endrick un passaggio in prestito in Serie A a gennaio. Il calcio italiano potrebbe essere estremamente formativo per il calciatore brasiliano che si sta convincendo della possibilità, anche se proverà fino a fine 2025 a prendersi la scena a Madrid.

Endrick farebbe al caso di molti club italiani ma accetterebbe la Serie A solo a condizione che si tratti di un prestito breve, di 6 mesi, prima del Mondiale. Vuole continuare a giocare per il Real Madrid in futuro.

Dove può andare Endrick in Serie A?

Endrick in Serie A potrebbe fare la differenza ad altissimi livelli e decidere anche la lotta Scudetto. È un calciatore dal talento straordinario e in Serie A può giocare titolare in tutte le big.

Il Napoli e il Milan potrebbero essere le squadre più interessate al giovane talento brasiliano che, però, dovrà decidere anche in base a tutte le ricche offerte che arriveranno dall’estero.