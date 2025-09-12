Napoli, non è finita: a gennaio arriva il nome chiesto da Conte

A gennaio si riprenderanno i discorsi che sono stati interrotti a causa di un problema che ha vissuto il Napoli.

L’assenza improvvisa di Lukaku ha spostato infatti il focus di Giovanni Manna che, per sistemare le cose all’interno dell’organico di Conte e principalmente per l’attacco che ha dovuto vedere stravolgimenti con l’arrivo di Hojlund a sostituire un Lucca “orfano” di un partner in avanti, ha dovuto lasciar perdere per un altro obiettivo.

L’obiettivo di calciomercato però resta lo stesso e dall’estero, precisamente da Fichajes.net, hanno fatto conoscere quello che è l’affare che il Napoli piazzerà comunque a gennaio per completare definitivamente una rosa che si candida, anche quest’anno, da principale protagonista per l’obiettivo Scudetto. Da campione d’Italia il Napoli, già così, ha una squadra all’altezza di ciò che cercava Conte. Ma a gennaio, sistemando ancora di più la rosa, potrà aumentare il suo livello già altissimo.

Calciomercato Napoli: chi arriva a gennaio per Conte

Un altro grande colpo è in programma per Antonio Conte, col calciatore che seppur chiesto dal Mister in estate, non è arrivato. Tra le richieste di Conte, dopo aver vinto lo Scudetto, c’era sicuramente Ndoye e il Napoli, non riuscendo ad arrivare allo svizzero, ha scelto altre soluzioni che restano comunque importanti.

Alla fine, per la corsia laterale è arrivato Gutierrez per il lato mancino, ma sulla destra e alternando Di Lorenzo che non è più giovanissimo, il nome chiesto da Conte era quello dal Siviglia. Seppur con una trattativa cominciata ad inizio luglio, se non già a giugno, alla fine l’esterno spagnolo è rimasto in Spagna, concludendo le cose con un nulla di fatto.

È a gennaio che il Napoli riuscirà a sistemare definitivamente la rosa, con Giovanni Manna che darebbe a Conte un nome importante sia per il presente che per il futuro. Destinato a diventare un top anche della Roja, Juanlu è il primo obiettivo del calciomercato invernale del Napoli.

Le cifre del colpo dal Siviglia: chi gli farà posto a gennaio

A gennaio, tornando all’assalto per Juanlu, il Napoli potrebbe sistemare la rosa a disposizione di Antonio Conte che libererebbe pure Mazzocchi nel mercato di gennaio.

Sarà infatti l’esterno nato a Barra a salutare, dovesse arrivare Juanlu. Altrimenti, pur accontentandosi di un ruolo ancor più marginale a quello attuale – è un elemento comunque importante per lo spogliatoio azzurro visto il legame che ha con tutti i suoi compagni di squadra -, Mazzocchi potrebbe scegliere di restare al Napoli fino alla fine di questa stagione, augurandosi di vincere un altro Scudetto dopo quello vissuto nel 2024/2025. Per Juanlu, in ogni caso, toccherà spendere i 20 milioni di euro circa che chiedono dal Siviglia.