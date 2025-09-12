Mazzarri: confermato l’accordo per il ritorno in Serie A

Walter Mazzarri si è allontanato dal Napoli a causa dell’esonero, ormai un anno e mezzo fa, ma prepara il suo ritorno in panchina.

Il giornalista ed esperto di calciomercato, Nicolò Schira, ha svelato l’accordo che ha trovato Walter Mazzarri, proprio per tornare ad alti livelli, dopo l’occasione che per lui si è presentata al Napoli, nell’anno complicato vissuto tra Spalletti e Conte, prima del ritorno dello Scudetto a distanza di due anni col tecnico salentino.

Sarà infatti tornando in panchina e mettendosi in gioco magari in Serie A che si rivedrà Walter Mazzarri, allenatore che ha faticato e non poco nelle sue ultime esperienze, ma che ha un curriculum di tutto rispetto per quanto fatto nell’arco della sua carriera. Tornando all’opera, occhio a quella che è la soluzione che arriverebbe col tecnico toscano, per l’accordo trovato col suo nuovo agente in attesa della grande chiamata che si presenterà.

Mazzarri di nuovo in panchina: la notizia sull’accordo

Ha preso una pausa, per poi rilanciarsi in panchina, Walter Mazzarri. Dopo l’esperienza al Napoli, dove ha visto sfiorato il titolo della Supercoppa nella finale che giocò in Arabia Saudita contro l’Inter, la discesa in classifica con gli azzurri portò a quello che per lui fu un esonero doloroso ma che non ha, per ovvi motivi, incrinato i suoi rapporti né con il Napoli, né con il patron De Laurentiis e tantomeno con la città partenopea che conserva un bel ricordo del Mister toscano, per quanto fatto in uno dei primissimi Napoli lanciati in Europa.

Dopo l’esonero del 2024, arrivato dopo il suo ritorno in azzurro, Walter Mazzarri è pronto a ripartire in questo finale del 2025.

La notizia sull’accordo è legata ad Igor Campedelli, con il quale ha instaurato un rapporto lavorativo in quanto nuovo suo procuratore. Pertanto, sistemato questo, Mazzarri attraverso il lavoro del suo entourage sarà pronto ad ascoltare le offerte che arrivano dai diversi club che, fino a questo momento, si sono fatti avanti su di lui.

Dove allenerà Mazzarri? Esclusa una destinazione

Risulta esclusa, almeno ad oggi, una destinazione per Walter Mazzarri. Quella all’estero, precisamente all’Esteghlal e in Iran, non è una delle destinazioni gradite dal tecnico ex Napoli, nonostante il ricco ingaggio proposto.

Mazzarri vorrebbe ripartire dalla Serie A o comunque dall’Italia e attenderà una chiamata, qualora dovessero saltare le panchine tra la Serie A e la Serie B.