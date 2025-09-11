Napoli, regalo a Conte: Inter beffata

Il Napoli soffia un colpo di mercato all’Inter: ancora un rinforzo per Antonio Conte

Prosegue la sfida a distanza tra Napoli e Inter, in campo e non solo. Partenopei pronti a beffare i nerazzurri per un obiettivo di mercato in comune.

La nuova stagione è appena iniziata, ma sembra vivere ancora sulla scia del dualismo vissuto nel passato campionato tra Napoli e Inter con gli azzurri che l’hanno spuntata in una affascinante e intrigante corsa scudetto. La nuova stagione ha visto il Napoli partire a razzo, con due vittorie in altrettante partite contro Sassuolo e Cagliari. L’Inter – dopo un’estate non semplice e l’arrivo di Cristian Chivu in panchina – è stata protagonista di un avvio di stagione altalenante dal successo rotondo sul Torino alla sconfitta in rimonta con l’Udinese.

Ora sia Inter che Napoli sono attese da impegni ostici, rispettivamente contro Juventus e Fiorentina nei match valevoli per la terza giornata del campionato di Serie A. Intanto, la sfida a distanza tra Napoli e Inter si sposta dal rettangolo di gioco al mercato dopo che già in estate le due società hanno condiviso obiettivi per rinforzare le rispettive rose, tra cui Andy Diouf, centrocampista franco-senegalese che ha deciso di sposare la causa nerazzurra.

Calciomercato Napoli, obiettivo soffiato all’Inter

Ora il Napoli è pronto a “rispondere”, con un altro colpo sempre a centrocampo dove – da tempo – gli azzurri sono alla ricerca di nuovi innesti nonostante l’arrivo di Kevin De Bruyne il quale ha innalzato il tasso tecnico della zona nevralgica.

Stando a quanto rivelato dal noto esperto di mercato Rudy Galetti, il Napoli sarebbe tra le società maggiormente interessate a Muhammed Damar, centrocampista offensivo tedesco di origini turche. Il giocatore classe 2004 ha altri quattro anni di contratto con i tedeschi dell’Hoffenheim, ma il Napoli al pari del Benfica sarebbe pronto a muoversi già in vista della sessione invernale di calciomercato per tentare di assicurarsi il giocatore che nel recente passato era finito anche nel mirino dell’Inter, ma che ora potrebbe arrivare in Italia per vestire la maglia del Napoli.