Lookman tradisce anche il patto con l’Inter: accordo per gennaio

Ademol Lookman è pronto a tornare in campo dopo un’estate rovente che lo ha visto protagonista in negativo con l’Atalanta e con l’Inter.

L’attaccante nigeriano è stato di nuovo al centro di una vicenda che ha del clamoroso a tratti e che ripercorre gli stessi passi di quanto vissuto lo scorso anno, con le stesse modalità, ma con protagoniste diverse: ora il nigeriano è pronto a tornare in campo e a rimettersi a disposizione di Ivan Juric e dell’Atalanta, aspettando il futuro imminente.

Le voci intorno al futuro di Lookman non si sono mai placate e ora si attende il suo ritorno in campo per capire cosa può dare effettivamente alla Dea.

Futuro Lookman: cambiano gli scenari con l’Inter

L’Inter in estate ha fatto di tutto per prendere Ademola Lookman dall’Atalanta. Il calciatore, a sua volta, ha fatto di tutto per firmare con i nerazzurri di Milano ma l’offerta arrivata a Bergamo è stata considerata insoddisfacente e quindi non è stata autorizzata la cessione. Da lì è nata tutta la telenovela che conosciamo e che ora potrebbe aver trovato un punto di interruzione.

Lookman è pronto a tornare in gruppo in questi giorni, è pronto per tornare a lavorare con Ivan Juric per tentare di riprendersi l’Atalanta, anche se non sarà semplice dal punto di vista ambientale.

Il futuro di Lookman, però, resta incerto: secondo le ultime notizie di mercato ora il nigeriano è pronto a rompere il patto che aveva con l’Inter.

Lookman ‘tradisce’ anche l’Inter: c’è la Juve nel futuro?

Il nome di Ademola Lookman è da tenere sotto osservazione per il futuro: ora può rientrare nelle gerarchie dell’Atalanta: Juric sta valutando con calma come utilizzarlo al meglio dal prossimo weekend.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, il futuro di Lookman potrebbe essere alla Juventus. Il direttore generale dei bianconeri lo tiene sotto osservazione e sta fiutando l’affare per portarlo in bianconero nei prossimi mesi. Visto che i rapporti con l’Inter ora non sono eccezionali, la Juve vuole approfittarne e portarlo a Torino già a genanio.

L’affare Lookman resta difficile per gennaio, visto che il calciatore andrà anche in Coppa d’Africa con la sua Nigeria e rischierebbe di tornare a campionato già inoltrato e non avrebbe modo di integrarsi a dovere con la squadra.

Lookman alla Juventus: il piano di Comolli

La Juventus vuole portare Lookman a Torino in estate. L’obiettivo è quello di strappare il calciatore nigeriano sia all’Atalanta che all’Inter e aspettare la fine della stagione per mettere nero su bianco e risolvere la questione una volta per tutte.

Il contratto di Lookman con l’Atalanta scade nel 2027, quindi al termine di questa stagione i nerazzurri non potranno più chiedere gli oltre 50 milioni richiesti questa estate. Comolli intanto lavora ai fianchi e presto può chiudere un pre-accordo.