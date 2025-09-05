Novità su Lookman: annuncio di Fabrizio Romano

Incognita Lookman. Ecco le ultimissime sul futuro del nigeriano, separato in casa all’Atalanta. Il destino a Bergamo è ormai deciso: c’è l’annuncio di Fabrizio Romano.

Il giornalista, esperto di calciomercato, anche nell’ultima sessione ha seguito con particolare attenzione le varie trattative, raccontando retroscena e affari, andati in porto e saltati.

La telenovela più seguita dell’estate è stata sicuramente quella legata a Lookman, che alla fine è rimasto a Bergamo dopo il rifiuto di Percassi che ha chiuso le porte alla cessione del nigeriano all’Inter.

La storia, comunque, non è ancora finita visto che Lookman può ancora lasciare la Dea. Ci sono altri mercati aperti, in giro per l’Europa e per il mondo.

Il mercato è chiuso ma ci sono ancora finestre aperte in giro per l’Europa. In Turchia, per esempio, la sessione estiva terminerà il prossimo 12 settembre.

Ci sono, quindi, ancora possibilità per chiudere altri affari in uscita, per le società che hanno degli esuberi. E’ il caso del Milan, della Juventus con Milik, ma anche per l’Atalanta che dovrà risolvere, una volta e per tutte la vicenda relativa ad Ademola Lookman.

Cosa farà l’esterno? Quale decisione ha preso per il suo futuro? Ecco le ultime novità raccontate da Fabrizio Romano.

Lookman via? Cosa sta succedendo

L’Atalanta attende le prossime mosse del calciatore, che è tornato ad allenarsi con i bergamaschi.

In Turchia il mercato è ancora aperto ma anche in Arabia Saudita c’è la possibilità di fare trattative, come confermato dallo stesso giornalista che ha fatto il punto della situazione su Lookman.

“Ci sono ancora dei mercati aperti, come quello turco e saudita. Lui è stato messo nella lista dell’Atalanta per la Uefa ma ancora non è chiaro cosa succederà. Lookman, nei prossimi mesi, spingerà per chiedere la cessione. I suoi agenti si muoveranno per trovare qualche soluzione. E’ un rapporto che dovrà essere ricostruito e sarà importante anche il campo”.

Lookman ai saluti?

Le parole di Romano confermano le intenzioni di Lookman di lasciare l’Atalanta. Ovviamente, l’obiettivo del ragazzo era quello di trovare una squadra importante in Serie A.

Il desiderio era l’Inter che, purtroppo per lui, è sfumata a causa della richiesta elevata della Dea. E’ possibile, dunque, una permanenza forzata di Lookman fino a gennaio a meno che non arrivano proposte importati da parte di club turchi o sauditi, che possono ancora chiudere affari in entrata. A quel punto, Lookman potrebbe prendere in considerazione l’idea di trasferirsi in uno di questi campionati.