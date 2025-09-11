Gravissime accuse alla leggenda del Milan: c’entra il doping

Gravi accuse che finiscono in Tribunale Arbitrale dello Sport, per quanto accadrà a Losanna, entro la fine dell’anno e con sentenza.

Lo spiega benissimo dal canale YouTube il giornalista Igor Burbas, che si occupa delle news che stanno riguardando proprio l’ex leggenda del Milan, che ha cambiato per sempre la storia del club rossonero e del calcio italiano in Serie A.

Il doping sul quale è accusato il giocatore, da parte del Football Association, riguarda quanto sarebbe presumibilmente successo negli anni in cui risultava uno dei migliori calciatori del suo paese. La Federcalcio e lo stesso ex calciatore del Milan potrebbero essere accusati gravemente come anticipato dalla stessa fonte. E c’entra, tra le accuse, la questione del doping.

Accuse gravissime all’ex Milan: cosa è successo col doping

Per quanto spiegato all’interno del video pubblicato su YouTube dall’estero, sarebbe legato ad un possibile favoreggiamento su un caso di doping che riguarda uno dei calciatori che sembrava sul trampolino di lancio, per diventare uno dei migliori al mondo.

La Federcalcio dell’Ucraina e l’ex rossonero Andriy Shevchenko rischierebbero una sentenza durissima, se dovessero essere confermate le gravi accuse che sono state anticipate oggi.

L’accusa è quella di aver favorito il doping all’attaccante del Chelsea, Mykhailo Mudryk. Fu pagato 100 milioni dai Blues per portarlo via dallo Shakthar Donetsk, in un’operazione che si è trasformata in un vero e proprio flop per quanto mostrato in campo e per i quattro anni di squalifica che adesso rischia dall’FA, in Inghilterra.

Mudryk e il doping: le gravissime accuse su Shevchenko

Le gravissime accuse su Shevchenko, ex leggenda del Milan, riguardano dunque la situazione di Mudryk. Stando alle accuse, avrebbe accettato di iniettare cellule staminali a Mudryk per ringiovanirlo, in quanto le userebbe lui stesso.

Lo Shakthar Donetsk potrebbe chiedere un risarcimento a tal proposito e il motivo è legato al fatto che, dei 100 milioni che avrebbe dovuto incassare dal Chelsea, 30 di questi risultavano essere di bonus. E in questa situazione legata al doping e alla squalifica, i 30 milioni non saranno mai versati dal club londinese in quanto gli stessi bonus erano previsti all’interno degli accordi. A fine anno ci sarà in ogni caso la sentenza a Losanna e si capirà di più anche su cosa rischierà, eventualmente, lo stesso Shevchenko e il calcio ucraino.