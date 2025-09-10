Vincitore Pallone d’Oro: L’Equipe spoilera, l’indizio arriva dal club

La nomina del Pallone d’Oro sarà annunciata ufficialmente all’evento che si terrà a Parigi, ma circolano già i primi rumors sul vincitore.

Uno spoiler sul vincitore del Pallone d’Oro è stato praticamente fatto da L’Equipe, spiegato per quello che è l’indizio che arriva dal club in questione che, come nel 2024 pare abbia “rovinato la festa” per la cerimonia che si terrà con premiazione di France Football, per il Balon d’Or 2025.

I tifosi si interrogano su quale sarà il miglior giocatore al Mondo, che sarà premiato precisamente il 22 settembre 2025 e con la fine di un’era dopo circa vent’anni già segnata per l’assenza dai candidati di Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, nella top 30 annunciata dalla stessa organizzazione che premia individualmente i giocatori. Dalla Francia hanno svelato, per vie traverse, chi ci sarà nella top 5 e probabilmente a quale club spetterà il privilegio di avere in rosa il miglior giocatore dell’anno.

Chi vince il Pallone d’Oro? Spoiler dalla Francia

L’Equipe ha già svelato che un club si assenterà dalla cerimonia del 22 settembre 2025 a Parigi. Nella serata di lunedì sarà annunciato il miglior giocatore dell’anno e non sarà presente alcun giocatore o tesserato di una squadra che, così come successo nella passata edizione quando ha vinto Rodri l’ambito premio individuale, replicherà la scelta presa.

Nell’anno del 2024 risultava sicuro di vincere il Pallone d’Oro Vinicius Jr, per quanto fatto in campo con il Real Madrid, tanto da “sbeffeggiare” in campo un suo rivale nel Clasico, il centrocampista Gavi. “Vado a vincere il Pallone d’Oro”, disse il fuoriclasse brasiliano. Cosa poi mai successa perché l’assegnazione del trofeo fu per Rodri. E le cose si replicheranno in questo 2025.

Come ha informato il quotidiano francese, come nel 2024, anche in questo 2025 non si presenterà nessuno del Real Madrid, nonostante la candidatura e il possibile piazzamento nella top 5 di uno dei giocatori del Blancos. Non proprio una bella figura considerando che tutti i giocatori coinvolti nella lista del Pallone d’Oro e pur sapendo di non trionfare, andranno ad applaudire il miglior giocatore al Mondo.