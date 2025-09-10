Squalifica di 7 giornate con la Juve: arbitro “perdonato” dal presidente

Le polemiche nel mondo del calcio sono all’ordine del giorno: ora c’è una squalifica lunghissima che rischia di mettere in crisi la squadra.

Ci sono situazioni che rischiano di compromettere il campionato di alcune squadre già dall’inizio della stagione perché stanno nascendo ora nuove polemiche immediatamente dopo la partita contro la Juventus.

Il Giudice Sportivo ha deciso per una lunghissima squalifica di 7 giornate e l’atteggiamento del presidente ha infastidito i tifosi che avrebbero voluto una forma di protesta molto più forte e incisiva che, invece, non c’è stata.

Caos dopo la Juventus: squalificato per 7 giornate

I campionati sono appena iniziati ma ci sono già moltissime polemiche che nascono ogni settimana e che prendono intere pagine di giornali e salotti sportivi in tv e sui social, dove non si fa altro che alimentare la polemica anche solo analizzando i fatti accaduti.

Nell’ultimo weekend di calcio italiano c’è stata una situazione di campo che ha scatenato una forte reazione dell’allenatore, poi pesantemente squalificato dal Giudice Sportivo che ha seguito le indicazioni del referto arbitrale.

Quanto accaduto durante la partita contro la Juventus e anche dopo ha scatenato forti polemiche che hanno coinvolto il presidente e l’allenatore.

Ascoli-Juventus Next Gen finisce nel caos: Tomei out 7 giornate

In Serie C fa discutere l’episodio dell’ultima giornata del girone B nella partita tra Ascoli e Juventus Next Gen, terminata sul risultato di 0-0 ma che ora rischia di compromettere il campionato dell’Ascolui.

L’allenatore della squadra marchigiana, Francesco Tomei, ha scagliato una bottiglia di plastica verso il direttore di gara dopo una decisione di campo e da lì è partito il caos che ha scatenato anche l’ira dei tifosi: il tecnico è stato immediatamente espulso e allontanato dal terreno di gioco con un animo molto nervoso.

Oggi è arrivato il verdetto del Giudice Sportivo: sette giornate di squalifica per l’allenatore dell’Ascoli. Ora per il club marchigiano è tempo di ricostruire questa crepa importante perché il tecnico sarà assente per oltre due mesi.

Ascoli, il presidente “perdona” l’arbitro: è caos

Il presidene dell’Ascoli, Passeri, ha parlato a margine dell’Assemblea di Lega di Serie C e ha “perdonato” l’arbitro per quanto accaduto in campo, facendo scatenare l’ira dei tifosi dell’Ascoli che avrebbero voluto una protesta più veemente.

“Marani e il designatore della Can C Daniele Orsato, che, durante il suo intervento, ci raccomanda di perdonare gli arbitri attuali molto giovani ed inesperti”.