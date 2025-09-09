Milan: altro affare a zero, Allegri accontentato

L’eventuale ritorno di Galliani potrebbe facilitare i colpi a parametro zero per i rossoneri. E attenzione alla possibilità di chiudere un affare importante

Il Milan vuole essere protagonista in questa stagione per poi diventare una delle principali squadre a prendersi la scena sul calciomercato. Abbiamo visto come l’assenza della Champions League ha portato molti giocatori a rifiutare il club meneghino e per questo motivo il quarto posto è un passaggio fondamentale. Con la qualificazione alla competizione europea, in via Aldo Rossi si proverà a piazzare colpi importanti.

E gli occhi presto potrebbero essere posati in Germania. C’è un calciatore che va in scadenza con il suo club al termine della stagione e, in caso di mancato rinnovo, diventerebbe una ghiotta occasione di calciomercato per il Milan. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e vedremo come si svilupperà la situazione nel corso delle prossime settimane. Ma resta sicuramente una possibilità da seguire con attenzione.

Calciomercato Milan: occasione a zero, Tare ne approfitta

Sappiamo molto bene come le occasioni a zero sono molto importanti in una situazione come quella di oggi. E il Milan potrebbe presto farci un pensiero. I rossoneri naturalmente dovranno prima chiudere con la qualificazione in Champions League e subito dopo si inizierà a ragionare sulla possibilità di andare a chiudere un colpo simile.

Secondo le ultime informazioni, Brandt non dovrebbe rinnovare con il Borussia Dortmund e il centrocampista rappresenta una chance molto importante di calciomercato per il Milan visto che è in scadenza al termine della stagione. Non sarà affatto semplice chiudere una operazione simile visto che c’è una folta concorrenza, ma il club rossonero potrebbe rappresenta una soluzione importante per la sua carriera. Naturalmente siamo nel campo delle ipotesi e vedremo come si svilupperà la situazione nel corso dei prossimi giorni.

Per il momento non c’è una trattativa concreta. Il Milan è concentrato sul campo e sulla possibilità di chiudere nel migliore dei modi la stagione. Poi si penserà al calciomercato e il nome di Brandt a parametro zero è da tenere in considerazione vista la necessità di andare a rinforzare il centrocampo.

Mercato Milan: Brandt non sarà l’unico colpo a zero?

Il Milan potrebbe decidere di chiudere diversi colpi a zero nel prossimo calciomercato soprattutto in caso di arrivo di Galliani. L’ex dirigente rossonero è considerato un maestro di queste operazioni e quindi è destinato a dare una mano molto importante al club di via Aldo Rossi.

Per il momento si è nel campo delle ipotesi, ma il nome di Brandt potrebbe essere il primo colpo a zero del Milan in attesa magari di andare a definire altre operazioni simili.