“Ce l’hanno con me”, Yildiz sbotta: il suo sfogo va virale

Kenan Yildiz è pronto a prendersi la scena alla Juventus: ora vuole essere di nuovo protagonista ad altissimi livelli.

L’attaccante turco ha già fatto passi da gigante nella sua carriera fino a questo momento, è diventato uno dei nomi più importanti della Juve e ora può fare la differenza a livelli altissimi sia in Serie A che in Champions League. La sua qualità è fuori discussione ma ora il suo lavoro deve portarlo a un livello ancora più alto e confermarlo tra i top player del mondo attuale.

Il futuro di Kenan Yildiz è già scritto, è un predestinato che crescerà e farà sempre meglio ma ora è nato un nuovo problema.

Yildiz pronto al salto: la Juventus se lo tiene

Il nome di Kenan Yildiz è al centro di grandi discussioni sul futuro del calcio internazionale. L’attaccante della Juventus intende prendersi la scena a livello italiano ed internazionale e ora la sua figura è sempre più centrale anche per Tudor e per tutto il mondo bianconero.

Yildiz è tra i calciatori più forti del mondo in questo momento ed essendo un classe 2005 ha tutto il tempo per crescere e diventare ancora più devastante.

Kenan Yildiz ora è al centro di una polemica molto importante che riguarda il mondo dei giovanissimi e dei videogiochi: si è scagliato contro FC26.

Yildiz contro FC26: “Ce l’hanno con me”

Nelle ultime ore FC26 ha rilasciato i rating di tutti i calciatori, promuovendo l’uscita del gioco anche con tutti i club inseriti e con i vari protagonisti che saranno tra i calciatori più amati e utilizzati durante le avventure di tutti i player.

Per Kenan Yildiz la valutazione totale è stata di 79 e la reazione dell’attaccante della Juventus non è stata per niente piacevole. Il giovanissimo attaccante della Juve si aspettava un rating più alto così da poter competere anche nel gioco con i più grandi calciatori al mondo.

In un video pubblicato dalla Juventus sui social e diventato virale in pochissimo tempo, Weston McKennie mostra la carta per la modalità Ultimate Team a Kenan Yildiz e la sua reazione è stata molto forte. “Avete un problema con me, non può essere vero. Se non è uno scherzo voi avete un grande problema con me”.

Yildiz e i tifosi della Juve contro FC26

Sia Kenan Yildiz che i tifosi della Juventus sono rimasti spiacevolmente sorpresi per il rating totale assegnato da FC26 e diventato subito ufficiale. Anche i tifosi bianconeri sui social si sono mostrati contrari alla valutazione.

FC26 ovviamente non cambierà il valore di Yildiz nelle prossime ore: toccherà al calciatore turco fare un’altra grande stagione così da permettere anche ai creatori del gioco di migliorare il suo punteggio.