Offerta folle per Yildiz: accordo raggiunto con la Juventus, i dettagli

Il nuovo corso della Juventus sarebbe dovuto partire da Kenan Yildiz, ma il talento turco avrebbe altri piani per il suo futuro.

Stando alle ultime notizie, infatti, il 10 bianconero potrebbe lasciare Torino e la Serie A nel prossimo calciomercato dopo l’offerta folle che gli sarebbe arrivata. Per il momento una decisione definitiva da parte del ragazzo non sarebbe ancora arrivata, ma la sensazione è che presto possa essere raggiunto un accordo con la Juventus, anche perché stiamo parlando di cifre importanti che permetterebbero ad Yildiz di compiere un importante salto di qualità in carriera anche dal punto di vista delle tasche.

Offerta folle per Yildiz: la decisione della Juventus

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Kenan Yildiz, che potrebbe a sorpresa lasciare la Juventus nel prossimo calciomercato invernale. O meglio, l’avrebbe potuto fare già nel corso dell’appena conclusosi estivo, visto che per il talento turco si sarebbero fatte avanti diverse squadre importanti provenienti da tutto il mondo.

Considerandolo il perno del nuovo progetto tecnico, oltre che stella indiscussa della squadra con la 10 sulle spalle, la Juventus ha respinto ogni attacco per Yildiz, ma non è da escludere che nel prossimo calciomercato invernale si possano fare avanti le stesse squadre che l’hanno cercato in estate.

Il Corriere dello Sport parla di Chelsea, Bayern Monaco e Arsenal, realtà che di certo quando si tratta di soldi non hanno assolutamente problemi. La questione però è un’altra: la Juventus ritiene incedibile Kena Yilidiz, quindi solo difronte ad un’offerta folle, senza senso, la Vecchia Signora potrebbe quanto meno aprire alla possibilità di sedersi al tavolo del trattative per discuterne la cessione, senza la sicurezza di accettare però.

Juventus: i dettagli dell’accordo con Yildiz

Chelsea, Bayern Monaco e Arsenal potranno riprovarci per Kenan Yilidz nel prossimo calciomercato, ma la risposta della Juventus sarà sempre la stessa: no. La Vecchia Signora non avrebbe alcuna intenzione di privarsi del suo numero 10, per il quale sarebbero anche cominciati i discorsi per il rinnovo.

Dalle parti della Continassa hanno infatti intenzione di premiare il talento turco e convincerlo che la Juventus sia la tappa definitiva della sua carriera, blindando fino al 2030 con un ingaggio che dagli attuali 1,5 milioni di euro a stagione passerebbe intorno ai 5. Questi sono i numeri che potrebbero fare la differenza nella scelta finale dello stesso Yildiz, che per quanto sia attratto all’idea di finire a giocare in Premier League, resta comunque molto riconoscente al club bianconero, al quale darà sempre massima priorità. Staremo a vedere.