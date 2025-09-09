Beccati dalla Polizia: due calciatori nei guai

La Polizia di Stato scopre due calciatori ora finiti nei guai: scatta la maxi-multa durante la sosta del campionato

La storia del calcio è ricca di episodi nei quali i giocatori si sono macchiati di comportamenti spericolati o comunque puniti dalla legge.

Sono tanti i casi di calciatori che – nel corso della storia del calcio – sono finiti agli onori della cronaca per motivi tutt’altro che apprezzabili. Numerosi, infatti, sono i grandi talenti frenati dai comportamenti irregolari fuori dal terreno di gioco. È il caso, giusto per fare un esempio, di George Best, riconosciuto globalmente come uno dei calciatori più forti della storia, ma anche un’icona di sregolatezza come spesso confermato dallo stesso asso irlandese.

Celebre la sua citazione “Ho speso gran parte del mio denaro per donne, alcol e automobili. Il resto l’ho sperperato”. E ancora: “Nel 1969 ho dato un taglio a donne e alcol. Sono stati i venti minuti peggiori della mia vita”. Battute e aforismi a parte, anche altre icone del calcio internazionale come Diego Armando Maradona, Paul Gascoigne e Ronaldinho sono spesso stati citati sui giornali per episodi extra-campo. E poi ci sono i talenti “sprecati”, da Mario Balotelli ad Antonio Cassano passando per “L’Imperatore” Adriano: tutti giocatori dal potenziale altissimo, ma frenati dall’assenza di disciplina dentro e fuori dal terreno di gioco.

Fermati dalla Polizia, nei guai due calciatori

Dunque, nel corso dei decenni si sono susseguite numerose notizie di calciatori nei guai con la legge e un’altra vicenda si è verificata nelle scorse ore in Italia.

La Polizia di Stato, infatti, ha multato due calciatori del Frosinone, club attualmente militante nel campionato di Serie B. In particolar modo, l’equipaggio di una Volante della Polizia di Stato aveva fermato un’auto per un controllo e all’interno vi erano due giocatori della compagine ciociara.

Alla guida è stato sorpreso un giovane poco più che maggiorenne il quale non aveva mai conseguito la patente di guida. Gli è stata così contestata la ‘guida senza patente’ con una sanzione amministrativa pari a cinquemila euro. Segnalato anche il collega, poco più grande, al quale è stato contestato l’incauto affidamento essendo il proprietario della vettura.