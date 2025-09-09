Jashari ko, i nuovi tempi di recupero: torna per una partita speciale

Ardon Jashari è stato uno dei più grandi acquisti dell’estate del Milan: cosa filtra sui tempi di recupero dopo l’infortunio

Il calciomercato del Milan è stato esplosivo e coinvolgente, ma soprattutto sorprendente per diversi tratti. La sessione estiva è stata dominata da una lunga telenovela relativa il centrocampo, reparto dove Igli Tare ha messo maggiormente mano, portando di fatto a una vera e propria rivoluzione in tanti ruoli.

Ardon Jashari è stato protagonista di un pressing durato settimane, un lungo tira e molla tra il Milan e il Club Brugge che si è concluso con l’arrivo del calciatore in Italia. Certo, la cifra spesa per il suo cartellino è stata molto importante, attorno ai 40 milioni di euro.

L’attesa di Jashari e l’infortunio in allenamento

Proprio quando il centrocampista era pronto a tuffarsi nella nuova avventura rossonera, un infortunio in allenamento ha cambiato ancora una volta il corso degli eventi. Il ko al perone è stata una doccia fredda difficile da assorbire ed è subito parso chiaro a tutti i protagonisti a Milanello che non si trattava di un infortunio banale.

Nel frattempo, il Milan ha cambiato ancora una volta il centrocampo, puntando su un calciatore importante come Adrien Rabiot, che di fatto occuperà la zona di campo che doveva essere proprio di Jashari. La sensazione è che, quando avrà recuperato, l’ex Brugge non avrà il posto da titolare assicurato, anzi imparerà alle spalle di Modric.

La qualità e l’intelligenza tattica del nuovo acquisto saranno comunque fondamentali per il progetto di Allegri e della società, per cui alla lunga diventerà un grande protagonista del Milan. Nelle rotazioni, il centrocampista avrà il suo spazio, ma deve prima rientrare al meglio dall’infortunio e mettersi alle spalle anche quest’intoppo in un’estate decisamente travagliata.

I nuovi tempi di recupero

Gli esami strumentali effettuati e il primo lavoro per tornare hanno evidenziato che serviranno due o tre mesi per il pieno recupero di Jashari. Questo vuol dire che il target temporale è fissato direttamente al mese di novembre, in cui il calendario sarà molto impegnativo per il Milan.

È più probabile che Jashari tornerà in campo per metà mese. Per questo, se dobbiamo sbilanciarci – anche se il recupero sarà valutato di settimana in settimana -, il centrocampista potrebbe tornare tra i convocati contro il Parma prima della sosta e potrebbe essere a disposizione per il match contro l’Inter del 23 novembre. Una partita speciale per tutti.