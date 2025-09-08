Napoli, un altro Nazionale torna prima: il motivo

Arrivano degli aggiornamenti dalle Nazionali che riguardano quello che è accaduto in queste ultime ore con il Napoli che ha appena reicevuto la notizia di un giocatore che è costretto a tornare.

Già negli ultimi giorni sono arrivate brutte notizie per il Napoli che ha perso per infortunio Amir Rrahmani che è stato costretto a tornare prima in città dopo quello che è accaduto con la sua Nazionale. Infatti, proprio nelle ultime ore il difensore del Kosovo si è sottoposto a degli accertamenti che hanno evidenziato una lesione muscolare che costringerà al calciatore di stare fuori per diverso tempo.

Ma non solo Rrahmani torna prima a Napoli, anche un altro giocatore dovrà tornare prima alla base con Antonio Conte che ha appreso la notizia proprio in queste ore.

Non sempre brutte notizie per il Napoli e Antonio Conte perché in questo momento la sua squadra dovrà fare i conti con quello che sta accadendo negli impegni delle Nazionali tra infortuni e altre notizie che confermano altri problemi che sono venuti fuori per l’inizio della nuova stagione che è appena iniziata.

Napoli, un altro calciatore torna prima: la decisione

Possibile colpo di scena in vista delle prossime partite del Napoli ce dovrà scendere in campo con qualche defezione e cambiamento rispetto le ultime partite con Antonio Conte pronto a fare delle nuove scelte.

Arrivano importanti novità per quel che riguarda proprio il Napoli e un altro giocatore Mathias Olivera. Dopo l’allenamento odierno dell’Uruguay, infatti, il CT Marcelo Bielsa ha dato il via libera a ben quattro calciatori a poter lasciare il ritiro della Nazionale uruguaiana e tra questi anche Mathías Olivera.

Olivera non potrà affrontare Cile a causa della squalifica e per questo che il giocatore del Napoli tornerà di nuovo in Italia proprio elle prossime ore e presto sarà a disposizione di Antonio Conte. Questo vuol dire che il giocatore potrà esserci per Fiorentina-Napoli a pieno ritmo.