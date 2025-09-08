Inter: scaricato dal suo club, Marotta anticipa la Juve

I nerazzurri possono andare a rinforzare la rosa sfruttando la possibilità di un momento non così semplice fra lui e la sua squadra. I dettagli

L’Inter è stata protagonista sul calciomercato, ma i prossimi mesi saranno decisivi per alcuni giocatori a partire da Luis Henrique. Il brasiliano in questo momento sta trovando poco spazio e il timore è che si tratti di una sorta di bocciatura da parte Chivu visto che le sue prestazioni non sono mai state di livello. Quindi se la situazione non dovesse cambiare, non è da escludere che il giocatore non possa chiedere un trasferimento in prestito.

Una situazione da valutare. Senza dimenticare che su quella fascia c’è da capire anche la vicenda Dumfries. L’olandese ha aperto al trasferimento in Premier. L’idea è quella che tutto possa avvenire durante il calciomercato estivo, ma naturalmente davanti ad una proposta importante non è da escludere che si possa ragionare sulla partenza sin dall’inverno.

Calciomercato Inter: nuova idea dal Siviglia, i dettagli

La situazione a destra è da valutare per l’Inter. Luis Henrique e Dumfries sono giocatori di assoluto livello, ma si tratta anche di giocatori che rischiano di lasciare i nerazzurri per motivi differenti. In viale della Liberazione, quindi, si potrebbe iniziare a ragionare sul sostituto e c’è un nome dal Siviglia. Secondo le informazioni di fichajes.net, il giocatore non rientra assolutamente nei piani del club andaluso.

Il nome in questione è quello di Juanlu. Dopo il mancato accordo con Juventus, Napoli e Milan, il terzino spagnolo potrebbe magari accettare il trasferimento all’Inter in caso di una proposta importante di calciomercato. Per il momento si è nel campo delle suggestioni visto che ci sono diverse cose da valutare e incastri come la partenza di uno fra Luis Henrique e Dumfries. Ma il profilo dell’iberico è sicuramente da tenere in considerazione.

Per il momento siamo nel campo delle ipotesi. Ma il nome di Juanlu è sicuramente da tenere in considerazione per l’Inter soprattutto se dovesse andare via uno fra Luis Henrique e Dumfries. Non una ipotesi semplice, ma comunque da seguire visto che ci sono due situazioni diverse anche se assolutamente da attenzionare in ottica calciomercato invernale.

Mercato Inter: Juanlu idea per la fascia?

Il nome di Juanlu è sicuramente da tenere in considerazione per l’Inter. Il Siviglia non sembra essere intenzionato a puntare su di lui e per questo motivo un trasferimento durante il calciomercato invernale è assolutamente possibile anche se ci sono diversi incastri che al momento non sono semplici da verificare.

Per il momento resta una pista da attenzionare. Poi vedremo come si svilupperà la questione nel prossimo futuro e se si potrà arrivare a vedere Juanlu con l’Inter.