Ansia Lautaro prima di Juve-Inter, Chivu ha solo una speranza

Momento di grande tensione questo in casa Inter che è andata alla pausa Nazionali con una sconfitta pesante per 1-2 a San Siro contro l’Udinese e adesso per Lautaro Martinez e compagni servirà una reazione.

Il club nerazzurro ha avuto una prima battuta d’arresto con il progetto del nuovo tecnico Chivu e ora c’è apprensione per quello che potrebbe accadere perché ci sono delle novità che riguardano proprio le scelte che potrebbe fare per cambiare formazione l’allenatore dell’Inter che intanto apprende della notizia di Lautaro Martinez.

Al ritorno dagli impegni con le Nazionali l’Inter dovrà valutare le condizioni dei propri giocatori che si sono spesi tanto a livello di energie mentali e fisiche. La speranza è di avere tutto al meglio possibile visto che si scenderà in campo subito contro la Juventus in trasferta in una gara di forte tensione.

Perché l’Inter dovrà riscattare la prima sconfitta stagionale e bisognerà capire quindi a chi si affiderà Chivu considerando che Lautaro Martinez e i suoi compagni di squadra, tra i migliori, hanno giocato davvero tanto in questi impegni con le Nazionali.

Verso Juventus-Inter, ansia per Lautaro Martinez

Il capitano nerazzurro mette in ansia i tifosi e l’allenatore che però ha ancora una speranza. Perché Lautaro Martinez è impegnato con le gare di Nazionale in Sud America con la sua Argentina e resterà lontano da casa ancora per un po’ di tempo.

Lautaro Martinez tornerà a Milano soltanto 48 ore prima di Juventus-Inter e questo mette in ansia tutto l’ambiente visto il valore della partita che è subito delicata. Ma Chivu ha ancora una speranza, quella di affidarsi ai precedenti.

Perché questa situazione all’attaccante argentino si è già verificata ed è andata anche meglio del previsto. Nel 2024, dopo essere tornato dagli impegni con la Nazionale, dove giocò con la Bolivia poco più di 48 ore prima del suo ritorno, scese in campo da titolare con la Roma e mise a segno anche il gol vittoria per l’1-0 dell’Inter.

La storia si è ripetuta anche nella stagione 2023/24 proprio contro la Juventus. Dopo il doppio impegno di novembre con Uruguay e Brasile, Lautaro non solo giocò dal 1′ con i bianconeri, ma andò anche in rete nel pareggio per 1-1.