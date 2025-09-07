Tradito dal Barcellona: dice sì alla Juventus

Il giocatore blaugrana perde di colpo la fiducia del club, cessione sempre più vicina: la Juventus torna all’assalto

Molte strade di mercato, negli ultimi anni e anche di recente, hanno unito o rischiato di unire Torino e Barcellona. Discorsi che sono stati avanzati anche questa estate, ma senza un vero e proprio costrutto, alla fine. In ogni caso, che i grandi club possano essere accomunati da piste e trattative è nella natura delle cose e bisogna sempre monitorare la situazione, per la possibilità di ritorni di fiamma improvvisi.

Se c’è qualcosa che rende simili in questa fase storica la Juventus e il club blaugrana, è la necessità di far quadrare i conti, abbandonando le spese folli del passato. Anche se va detto che i catalani, rispetto ai bianconeri, riescono a essere decisamente più competitivi in patria e fuori. La Juventus sogna di tornare a certi livelli e conta di poterlo fare con l’operato in campo di Tudor e dei suoi, ma anche con quello societario, che sta cercando di riacquisire credibilità e spessore, finanziario e non solo.

Proprio dal Barcellona può arrivare un assist insperato alla Vecchia Signora. Si sta creando un caso nella squadra catalana, con un addio a gennaio di cui la Juve può approfittare.

Juventus, Araujo a gennaio: stavolta si può fare

A lungo, in quel di Torino è stato seguito Araujo, senza che si creassero mai le giuste condizioni economiche e di contingenza per l’arrivo dell’uruguaiano. Ma ora, sembra che tra lui e il suo club ci sia una nuova frattura.

Il giocatore sudamericano sperava di avere molta più considerazione da parte di Flick, con l’addio di Inigo Martinez. Ma alle sue spalle stanno ruotando maggiormente Eric Garcia e Christensen, di fianco all’intoccabile Cubarsì. Ecco perché il club starebbe già pensando a una eventuale cessione a gennaio, secondo ‘El Nacional’. In tal caso, Araujo potrebbe spingere per andare alla Juventus, che lo ha sempre apprezzato, e cercare di ottenere anche condizioni più favorevoli per l’addio.

Juventus, Comolli e il ‘bluff’ sui conti: tesoretto inaspettato

Un affare non semplicissimo da realizzare, va detto, dato che la Juve non ha grandissimi margini di spesa. Ma è vero anche che la situazione economica forse è migliore del previsto.

Nella ricostruzione del professor Bava, ordinario di economia all’Università di Torino, riportata da ‘Tuttosport’, Comolli forse è meno limitato del previsto dai paletti del Fair Play Finanziario. E se dovesse esserci una buona opportunità di mercato, si spenderebbe, eccome, specie se in Champions si riuscisse ad avanzare subito agli ottavi di finale, garantendosi un introito di almeno 15 milioni in più.