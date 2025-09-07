Pagano la clausola e lo portano in Serie A: beffa al Napoli

Il calciomercato è finito ma la programmazione no e un club di Serie A, in vista di gennaio, è pronto ad investire ancora.

Nel corso di questa estate il Napoli ha puntato forte su un calciatore che, a causa di quanto successo con Lukaku, non è più arrivato.

Gli azzurri hanno dovuto concentrarsi su quello che è stato il colpo Rasmus Hojlund, mollando la pista sulle fasce. E in Serie A, pagando una clausola che è presente nel suo contratto, c’è chi può beffare gli azzurri prendendolo a gennaio.

Calciomercato: niente Napoli, pagano la clausola in Serie A

Prematuro parlare di chi è favorito al colpo in arrivo dal City Group e lo spiegano da TMW, col Girona che ha nel suo contratto una clausola a cifre al ribasso. Ma è chiaro che si può comunque ipotizzare quello che è il domani dello spagnolo in Serie A.

Perché l’obiettivo di calciomercato del Napoli, che cercava Juanlu e poi ha virato sull’altro esterno del Girona – dopo aver chiuso per Gutierrez -, portava al calciatore che piace ad altre due italiane adesso, tra i top club d’Italia.

Si tratta di Arnau Martinez del Girona che definitivamente è stato mollato dal Napoli e che non vedrà l’inserimento degli azzurri a gennaio. Il pagamento della clausola, magari già a gennaio, permetterebbe a Milan e Juventus di prenotarsi il colpo. E a quel punto starà ad Arnau Martinez scegliersi la destinazione italiana.

Le cifre e la possibile concorrenza sul colpo Arnau

Milan e Juventus sono ad oggi le uniche due squadre italiane che pensano di portare lo spagnolo in Italia. Dal Girona e dalla Liga alla possibilità di giocare in Serie A, con soltanto il Como che può tornare in corsa approfittando di quella che è un’occasione che è di soltanto 14 milioni di euro. Cifre bassissime, considerando il valore del giocatore classe 2003. Con il Girona ha già ottenuto cinque apparizioni in Champions League e tutte nella passata stagione. Un calciatore che, all’età giusta, potrebbe essere pronto al grande salto.

Il Milan, in ogni caso, è quella che più spingerebbe per l’acquisto di Arnau Martinez. Il motivo è legato alla volontà di inserire un profilo maggiormente pronto rispetto ad Athekame, così come la voglia di dare ad Allegri una soluzione importante e duttile per la fascia, assieme a Saelemaekers.