Italia, guai per Gattuso: perde un altro attaccante per infortunio

E’ partita bene e con entusiasmo l’avventura di Gennaro Gattuso da ct dell’Italia che ha vinto alla prima partita ufficiale di qualificazioni Mondiali per 5-0 contro l’Estonia, ma non sono arrivate soltanto buone notizie.

Perché il nuovo commissario tecnico ha dovuto fare i conti anche con quelli che sarebbero stati i primi problemi di infortuni che hanno costretto l’allenatore a prendere delle scelte differenti per queste due prime sfide. Adesso l’Italia si prepara alla partita contro l’Israele che vale sempre una gara fondamentale per le qualificazioni Mondiali e occhio a quelle che sono le notizie che arrivano su altri infortuni di calciatori dell’Italia.

Dovrà cambiare ancora Gattuso la sua Italia nel prossimo impegno perché viene fuori la notizia di un altro attaccante che si è fatto male e non sarà a disposizione per la prossima partita che si giocherà per gli Azzurri.

Le prossime ore saranno decisive per monitorare la situazione e le condizioni dell’attaccante infortunato ma non è detto che ci siano dei riscontri troppo negativi. Allo stesso tempo però non pare esserci possibilità per ora di vedere il calciatore nella prossima partita dell’Italia impiegato come alla prima di Gattuso.

Infortunio in Nazionale: l’Italia perde un altro attaccante

Arrivano delle pessime notizie per Gattuso e i tifosi italiani, ma anche per un club di Serie A visto che l’attaccante si è fatto male in Nazionale. Perché le prossime ore saranno decisive per capire le condizioni del giocatore e quanto dovrà restare a riposo.

In questo momento è arrivata anche la conferma che potrebbe portare ad un cambio di formazione di Gattuso per Israele-Italia, la seconda partita del nuovo ct che ha già riscontrato alcuni problemi come l’infortunio di Scamacca e ora anche quello di Zaccagni.

E’ andato ko anche Mattia Zaccagni che non si è allenato con l’Italia nell’ultimo allenamento pre gara contro l’Israele. Il calciatore dovrà stare fuori probabilmente per la seconda partita di qualificazioni mondiali perché non ha ancora smaltito i postumi di una botta che ha rimediato nella partita contro l’Estonia.

In apprensione anche la Lazio per il suo talento, ma Sarri e il club sono stati tranquillizzati visto che per Zaccagni non si tratta di nulla di grave.