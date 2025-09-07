Ansia Napoli: l’infortunio è serio, i veri tempi di recupero

Napoli in forte apprensione per l’infortunio venuto fuori durante il periodo della sosta per le Nazionali.

La solita tegola che temono i club è arrivata in casa Napoli con l’infortunio per uno dei propri titolarissimi che rischia adesso di restare fuori e non per un breve periodo.

Al rientro della sosta il Napoli riprende da Firenze il suo cammino che è appena cominciato con le due vittorie tra Sassuolo e Cagliari, ma con la volontà appunto di cominciare bene da questo settembre in poi. Sabato all’Artemio Franchi dovrà probabilmente fare a meno del proprio leader e, stando a quel che fanno sapere da Tuttosport, saranno fondamentali le prossime 48 ore per stabilire i veri tempi di recupero riguardo l’infortunio.

Infortunio e ansia Napoli: le condizioni dal ritiro della Nazionale

È uscito per un infortunio nell’ultimo match giocato con la sua Nazionale, uno dei leader di Antonio Conte nel suo undici titolare. E adesso il Napoli teme il peggio, con la forte apprensione per quanto riguarda le sue condizioni.

Il calciatore ha sentito tirare al muscolo della coscia, accorgendosi subito del problema muscolare che lo ha fermato. Adesso con la sua Federazione e in contatto col Napoli sta capendo se svolgere o meno le terapie tornando in azzurro o se proseguire in Kosovo il suo ritiro per la sfida che deve giocare la squadra della quale è capitano, contro la Svezia di Isak e Gyokeres.

Amir Rrahmani potrebbe restare fermo a lungo a causa del suo infortunio. Il Napoli teme di averlo perso per più partite e spera di averlo quanto prima al Centro Tecnico di Castel Volturno per poter svolgere tutti gli esami strumentali del caso, stabilendo poi con precisione i tempi di recupero.

Tempi di recupero lunghi? Chi prende il suo posto in difesa

Dovessero essere lunghi i tempi di recupero e confermati per circa un mese, allora il Napoli vedrà i primi test che Conte può svolgere sui nuovi acquisti.

Al posto di Amir Rrahmani ecco che si vedrebbe Sam Beukema, nuovo acquisto dal Bologna che potrebbe prendere il posto del “soldato” di Antonio Conte, trovando così il suo esordio in maglia azzurra. Tra le probabili formazioni di Fiorentina-Napoli si legge il suo nome al centro della difesa assieme ad Alessandro Buongiorno che lo affiancherebbe in una coppia difensiva che nasce in ottica presente e futura.