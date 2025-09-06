Incidente in bicicletta: allenatore ricoverato, come sta

Incidente in bici per l’allenatore, che è stato ricoverato in ospedale a seguito delle ferite subite.

Ecco le ultimissime riguardo le condizioni del mister, che probabilmente dovrà saltare le prossime sfide della sua squadra.

Una brutta disavventura per il tecnico che durante un percorso in bicicletta ha avuto la peggio con un incidente che l’ha messo ko. Frattura della clavicola: è questo il report dei medici che prossimamente lo metteranno sotto i ferri.

Arriva la notizia con il comunicato da parte del club che ha confermato le indiscrezioni emerse già nella giornata di oggi.

Purtroppo è tutto vero: l’allenatore ha subito questo stop a seguito di un incidente in bici. Prossimamente dovrà essere operato a seguito della frattura della clavicola.

Incidente per l’allenatore: quando è previsto il ritorno in panchina

Lo stop sarà lungo?

La convalescenza post infortunio potrebbe creare qualche problema al mister, che era rientrato nel suo paese natale a seguito della sosta per le Nazionali.

Durante un percorso in bicicletta è stato vittima di un incidente che l’ha messo ko. Il referto medico parla di una frattura alla clavicola che dovrà essere ricomposta attraverso intervento chirurgico.

Questa situazione, dunque, rischia di compromettere la presenza in panchina del tecnico: ecco il comunicato ufficiale da parte del Psg sulle condizioni fisiche di Luis Enrique.

Luis Enrique vittima di un incidente in bici: come sta

L’allenatore del PSG Luis Enrique dovrà essere operato a seguito di una frattura alla clavicola, causata per un incidente con la bici.

Un episodio spiacevole per il tecnico, che era tornato in Spagna durante questa sosta per le Nazionali. Purtroppo, durante un giro con la bicicletta ha subito la peggio.

Questo il comunicato:

“Luis Enrique è stato trasportato quest’oggi al pronto soccorso a seguito di una caduta in bicicletta. Sottoposto ad accertamenti, dovrà essere operato per la frattura della clavicola. Il Psg esprime sostegno al mister e gli augura una pronta guarigione”.

Adesso resta l’interrogativo riguardo la presenza del tecnico per la prossima sfida di campionato contro il Lens. Probabile che possa rientrare anche grazie all’aiuto di un tutore. Inoltre, a metà settembre è previsto anche l’esordio del Psg in Champions contro l’Atalanta e certamente per quell’appuntamento Luis non vorrà mancare anche perché arriverà al match da campione in carica.