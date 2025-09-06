Finalmente torna Zidane: allenerà un top club d’Europa

Dopo diversi anni e praticamente dal periodo pandemico, non si è praticamente più visto Zinedine Zidane. Almeno fino a questo momento.

Precisamente, lo stesso allenatore tra i più vincenti dell’intera storia per quanto fatto al Real Madrid, non allena dal 2021 e tutto risale all’esperienza vissuta alle Merengues dove ha vissuto gran parte della sua carriera tra il calcio giocato e nel ruolo di allenatore.

Il bilancio completo è di 301 partite da allenatore, tutte al Real, per 633 punti trovati, con una media punti a partita di 2,10 e il discorso abbraccia anche la formazione B dei Blancos. Finita l’era al Real Madrid, dopo cinque anni quasi, sembrava anche finita la sua carriera da allenatore. Ma dalla Spagna hanno svelato che sarebbe pronto a rimettersi in gioco, finendo in un top club d’Europa per riprendere lì dove ha lasciato col Real Madrid. L’obiettivo è vincere la competizione europea col club che lo avrebbe scelto.

Zidane torna in gioco: rinuncia alla Francia?

Zinedine Zidane potrebbe tornare ad allenare, rinunciando al suo futuro post-Mondiale del 2026 in Francia. A distanza di 20 anni circa dalla “testata” diventata iconica – unica nota negativa importante della sua carriera intera – per il gesto contro l’Italia che vinse il Mondiale nel 2026, non è da Commissario Tecnico della Francia che potrebbe rivedersi come allenatore in panchina.

Ha tanto sognato il suo arrivo in Francia, come CT della Federazione per il post Deschamps. Le cose però non lo vedranno in panchina o almeno non subito, perché potrebbe affidarsi ad un’altra guida tecnica la stessa Federazione, costringendo quindi Zidane a scegliersi altro, se vorrà proseguire la sua carriera da allenatore che, ad oggi, risulta interrotta.

Ma chi prenderà Zidane come nuovo allenatore? Ad oggi, nonostante l’inattività di tanti anni, pare essere ancora uno dei migliori sulla piazza da poter prendere. E da Fichajes.net hanno svelato che è stato indicato come erede diretto di José Mourinho.

Zidane pronto a tornare: due opzioni in panchina

Zinedine Zidane è la scelta del Fenerbahce che, dopo aver esonerato Mourinho, sceglierebbe un altro ex Real Madrid che porta alla leggenda francese.

Lo stesso ex Blancos è tra le idee anche del Bayer Leverkusen che, dopo aver licenziato Erik Ten Hag, è alla ricerca ancora di un allenatore. L’approdo in Bundesliga per Zidane non è da escludere. La possibilità è quella di vederlo, in ogni caso, a lottare per un grande traguardo europeo. Dovesse finire al Fenerbahce, l’obiettivo di vincere l’Europa League non è un’ipotesi così utopica.