Ancora guai per Osimhen: un altro infortunio, fa infuriare tutti

Victor Osimhen ha scelto il Galatasaray per il suo futuro e ora sta vivendo una nuova carriera: c’è un nuovo problema molto serio.

L’ex attaccante del Napoli è spesso al centro di discussioni sin da quando giocava in Italia circa le sue condizioni fisiche e alcuni comportamenti che non sempre piacciono ai tifosi e che spesso in passato hanno creato contrasti anche con la società e con la sua nazionale.

Ora in Turchia, con il Galatasaray, sembra aver trovato la sua felicità ma ora c’è un nuovo problema che rischia di essere serio e difficile da risolvere.

Osimhen, nuovi problemi in Nazionale: le ultime

Il nome di Victor Osimhen è sempre stato divisivo in questi anni in cui è esploso come top player e come uno degli attaccanti più incisivi e decisivi del mondo del calcio. L’ex Napoli è stato fondamentale per il terzo Scudetto azzurro e ha vinto anche in Turchia, dove è voluto rimanere a tutti i costi.

Per Osimhen ora ci sono nuovi problemi, con notizie che arrivano dalla Nigeria che non sono affatto positive e rischiano di compromettere il suo futuro.

Secondo le ultime notizie, per Victor Osimhen ora sono nati nuovi problemi che fanno infuriare il Galatasaray e tutti i tifosi turchi e anche quelli nigeriani.

Infortunio per Osimhen con la Nigeria: cosa è successo

Il futuro immediato di Osimhen è a rischio. L’ex attaccante del Napoli e attuale centravanti del Galatasaray rischia di stare fermo ai box per diverso tempo.

Al minuto 35 della partita tra Nigeria e Ruanda, decisiva per le Qualificazioni al Mondiale del 2026, Osimhen ha dovuto abbandonare il campo per infortunio. L’attaccante classe ’98 è rimasto fermo a terra dopo un contrasto di gioco che gli ha causato un forte dolore e lo ha costretto al cambio.

Sono momenti di forte tensione e ansia in casa Nigeria e anche in casa Galatasaray perché per l’ennesima volta Osimhen si è infortunato una volta aver raggiunto la Nigeria. Già a Napoli era successo più volte e anche ora è successo quello che i tifosi turchi non si aspettavano.

Infortunio Osimhen: le condizioni e i tempi di recupero

Osimhen si è infortunato alla caviglia e dopo poco più di mezz’ora ha abbandonato il campo accompagnato in panchina dai medici della Nigeria. Il contrasto di gioco con il difensore della Ruanda è stato evidentemente troppo pesante e ha costretto il nigeriano ad abbandonare il campo.

Accomodatosi in panchina, Osimhen è stato subito curato con del ghiaccio sulla caviglia. Le sue condizioni sono da valutare nei prossimi giorni, così come i tempi di recupero.