Rottura Juve-Psg: salta un altro affare in difesa

I rapporti tra Juve e Psg sono arrivati ai minimi storici nelle ultime settimane: salta un altro affare tra i bianconeri e i francesi

L’estate della Juve è stata piuttosto movimentata sul calciomercato e fatta di momenti molto diversi tra loro. I bianconeri hanno cercato di portare avanti molte trattative, una piccola rivoluzione che ha sicuramente rinforzato in maniera significativa la rosa a disposizione di Igor Tudor.

Se in alcuni casi, gli affari sono arrivati a buon fine nel giro di molte settimane, altri sono saltati dopo trattative estenuanti. Uno di questi è sicuramente quello che riguarda Randal Kolo Muani. Il francese era promesso sposo della Juve durante l’estate, ma alla fine – proprio quando la chiusura sembrava a un passo – la Juve ha virato su Openda.

Storie tese tra Juve e Psg: le parole di Al Khelaifi

Certo, non è il massimo avanzare promesse a un calciatore – per giunta, reduce da un’esperienza in quel gruppo poche settimane prima – e trattare così a lungo con la società campione d’Europa, e poi tirarsi indietro a un passo dal gong. In tutta questa storia, infatti, bisogna ricordare che Kolo Muani ha messo per diverso tempo in secondo piano molte offerte dall’estero, proprio per dare priorità alla Juve.

Il francese alla fine si è trasferito al Tottenham, dove è iniziata una nuova tappa della sua carriera, ma al Psg non hanno preso per nulla bene il trattamento riservato dalla Juve. Nel pomeriggio di oggi, sono filtrate anche parole durissime da parte del presidente parigino Nasser Al Khelaifi, riportare da Sports Zone.

“Ci avete preso in giro per settimane, è finita. Con me non vincerete. Ricorderò i vostri metodi, fidatevi di me”, avrebbe fatto sapere ai bianconeri Al Khelaifi. E ciò potrebbe avere conseguenze importanti sia nei rapporti, sia nelle operazioni future sul calciomercato.

Beraldo non è più un’opzione per la Juventus

Non c’era solo Kolo Muani in ballo tra Juve e Psg, ma anche un altro calciatore che sarebbe potuto finire al centro delle trattative dei due club nel prossimo futuro. Si tratta di Lucas Beraldo, chiuso dall’ampia concorrenza in Francia e che avrebbe potuto rappresentare un’occasione niente male in entrata per la Vecchia Signora nei prossimi mesi.

Un nuovo difensore non è arrivato e tra gennaio e giugno sarà effettuato un nuovo investimento in quella zona di campo. Ma non dal Psg, che ormai ha sbarrato le porte.