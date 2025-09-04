Primo esonero in Serie A: il sostituto nella sosta

In Serie A, nel periodo della sosta, è già tempo di pensare a chi potrà prendere il posto di un allenatore che libera la panchina.

Non è andata benissimo a qualche allenatore e i bookmakers hanno già fatto conoscere le quote in merito alla probabilità sulla prima panchina che salta, con la scelta sull’esonero per gli allenatori coinvolti in prime due gare non proprio all’altezza delle aspettative.

Chi ha sorpreso è senza dubbio la Cremonese di Nicola a punteggio pieno in due giornate, non tanto per le vittorie stesse, ma per i club contro i quali ha trovato i tre punti. La prima a Milano con il Milan, poi in casa col Sassuolo nello scontro diretto per la lotta salvezza che coinvolgerà i due club. Discorso diverso invece per il club neroverde stesso e altre tre panchine, con una che rischia di saltare, nel primo esonero che si consumerebbe in questa sosta per le Nazionali.

Esonero in Serie A: crollano le quote su un allenatore

I bookmakers hanno fatto conoscere il nome di quello che sarà l’allenatore che rischia maggiormente l’esonero a causa dei risultati ottenuti fino a questo momento. Solo due le partite in stagione, ma si è visto anche ad alti livelli come al Fenerbahce e al Bayer Leverkusen, quanto sia possibile rovesciare tutto e cambiare guida tecnica all’improvviso, come successo appunto a Mourinho e Ten Hag.

A livelli diversi e tra i club italiani c’è chi rischia già il posto. Sono tre circa le panchine maggiormente a rischio e Betsson.com ha stilato una lista di percentuali su tre allenatori in particolare.

Il primo indiziato su un potenziale licenziamento sarebbe Alberto Gilardino, nonostante il punto trovato con la Dea e quanto complicato sia stato l’inizio se si pensa che ha sfidato sia l’Atalanta che la Roma. Fabio Grosso invece che, in due gare col Sassuolo, ha perso sia contro il Napoli che contro la Cremonese, è il secondo nome della lista.

Chi arriva in Serie A e chi sarà esonerato: le ipotesi

Il sito di scommesse fa conoscere quelle che sono le percentuali su un esonero entro il 2025. In questo periodo di sosta si fanno valutazioni ed è chiaro che, di fronte ad un ennesimo passo falso per uno degli allenatori in questione, il posto in panchina è tutt’altro che saldo. Ma chi prenderà il posto di uno degli esonerati?

Gilardino, così come Grosso al Sassuolo e Paolo Zanetti all’Hellas Verona, rischiano il posto. E tra gli allenatori liberi, ci sono diverse soluzioni interessanti. Tra queste c’è quella di Palladino, che difficilmente però farà un passo indietro dopo il “blasone” ottenuto allenando un club di Conference League come la Fiorentina. Sullo sfondo invece, più realizzabili, le piste che portano a Gabriele Cioffi, Luca Gotti, oppure anche Roberto D’Aversa. Nesta e Cannavaro gli eventuali outsider.