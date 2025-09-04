“L’Inter ha scartato Allegri”: pronto l’acquisto di un big

Il futuro di Massimiliano Allegri poteva essere sulla panchina dell’Inter: avrebbe portato in nerazzurro un top player

È stata una primavera movimentata quella dei club milanesi. Il Milan da tempo aveva deciso di investire su un allenatore dalla comprovata esperienza in Italia, una sicurezza che facesse partire un nuovo corso e che proponesse anche un sistema tattico in grado di portare fin da subito dei risultati.

Allo stesso tempo, anche l’Inter si è trovata a dover cambiare tecnico dopo che Simone Inzaghi ha deciso di accettare la ricchissima offerta dell’Al Hilal in Arabia Saudita. Il casting è durato alcuni giorni e, dopo il rifiuto del Como a liberare Cesc Fabregas, la scelta è caduta su Cristian Chivu. Le cose, però, sarebbero potute andare in maniera molto diversa.

L’Inter ha deciso di non puntare su Allegri: la rivelazione

A un certo punto, l’Inter poteva mettere sotto contratto Allegri. Il tecnico livornese ha già lavorato con Marotta e i due avrebbero potuto avviare un nuovo ciclo in nerazzurro, probabilmente più pragmatico e accorto in difesa rispetto alla gestione precedente.

Il giornalista Fabrizio Biasin ha rivelato come sono andate le cose in maniera piuttosto netta: “Prima di scegliere Chivu o Fabregas, c’era la possibilità di prendere Allegri. Non è che l’Inter non avesse quella possibilità”. E ha aggiunto anche che si tratta di un profilo che piaceva, “tutti sanno quanto è bravo”, ma allo stesso tempo Marotta e Ausilio hanno preferito un profilo fresco e giovane.

Insomma, si voleva ripartire da una rivoluzione verde che doveva iniziare in panchina per poi arrivare sul campo e che doveva avere come fulcro idee nuove. Si tratta sicuramente di un rischio maggiore che l’Inter ha deciso di prendersi, e vedremo se darà i suoi frutti.

Dal Milan all’Inter: un big poteva arrivare in nerazzurro

Pare chiaro come con Allegri sulla panchina nerazzurra, le cose sarebbero cambiate anche sul calciomercato. Si pensi al nome di Adrien Rabiot: nonostante i tanti acquisti a centrocampo, il tecnico livornese ha visto l’occasione e ha spinto per l’arrivo del francese.

L’Inter cercava un mediano con le sue caratteristiche e alla fine ha puntato su Andy Diouf. Con Allegri sull’altra sponda di Milano, c’è da scommettere che l’ex Juve avrebbe vestito la maglia nerazzurra. E chissà che la doppia operazione non rappresenti un rimpianto con il passare delle settimane.