Conceicao torna in panchina: lotterà per l’Europa e per il titolo

Il mercato degli allenatori è appena cominciato, se si considerano i primi ribaltoni in panchina riguardo le prime panchine che saltano.

Una tra le panchine saltate lega il nome di Sergio Conceicao a quelle che sono le voci di calciomercato proprio del comparto allenatori.

Saltate alcune panchine tra le top squadre d’Europa ce n’è una in particolare che vede l’ex Milan pronto a rilanciarsi dopo quanto accaduto in rossonero, con il club milanista che ha scelto di esonerarlo a fine 2024/2025 dopo un’annata al limite del disastroso, per ripartire poi con Allegri. Ma Conceicao, appunto, ha voglia di mettere in evidenza che a Milano si sono sbagliati su di lui. Pertanto, tra i nomi che circolano per una panchina importante, c’è anche il nome dell’ex rossonero che guiderebbe un club che lotta per il titolo in quest’annata appena cominciata.

Conceicao pronto a ripartire: scelta a sorpresa dopo l’esonero

Prima di vedere il proprio club crollare, si è scelto di esonerare il proprio allenatore, affidando la guida tecnica ad un nuovo tecnico come quello portoghese.

Tra i nomi però ci sono anche quello di Sebastian Hoeness, allenatore che negli ultimi anni è riuscito a portare lo Stoccarda in alto in Germania. Ma tra i più importanti allenatori liberi per andare a sostituire un allenatore importante, come spiegano dalla Germania e precisamente da Kicker, potrebbe venire fuori un altro nome.

Né lo Stoccarda, né l’allenatore, avrebbero dato aperture e segnali sul “sì” da dare al club interessato. Tant’è che il Fenerbahce, dopo aver esonerato José Mourinho, potrebbe scegliere di puntare forte su Sergio Conceicao, allenatore ex Milan che ripartirebbe a distanza di qualche mese dall’esonero incassato al club rossonero.

Titolo scaccia-critiche: così riparte Conceicao

Come successo al Milan, potrebbe lottare per un titolo e anche prestigioso, Sergio Conceicao. Ripartendo dal Fenerbahce, dopo l’anno buio vissuto a Milano – ma comunque con un titolo legato alla Supercoppa vinta in rimonta -, per la doppia competizione da vivere eventualmente da protagonista.

Dovesse accettare quella che è la proposta che arriva dal Fenerbahce, al club di Istanbul allenerebbe sia per tentare di insediarsi nella lotta al titolo che il Galatasaray difenderà con le unghie e con i denti, così come in quella per l’Europa League che un club turco sogna da diversi anni. Precisamente da 24 e fu il Galatasaray, club storico rivale del Fenerbahce, a portarsi a casa l’ultima Coppa Uefa – ex Europa League – della storia per un club turco.