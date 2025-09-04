Cambio di proprietà: annuncio sulla cessione, Galliani può tornare

Tutto pronto per il ritorno di Galliani? Nuovi aggiornamenti riguardo il cambio di proprietà in Italia. Cosa c’entra l’ex dirigente del Milan? Ecco tutti i dettagli.

Intreccio particolare che riguarda la squadra italiana, che ha già ufficializzato la vendita del club che è finita nelle mani di investitori americani.

La scelta di cedere è arrivata dopo mesi di trattative che alla fine hanno portato il fondo di investimento in Italia. Un gruppo di imprenditori statunitensi hanno deciso di comprare la squadra italiana.

Su questo affare, cosa c’entra Galliani?

Nell’ultimo periodo si è parlato tanto del futuro del dirigente che ha compiuto da poco 81 anni.

Una storia ricca di successi per Galliani, che ha legato la sua figura a quella del Milan di Silvio Berlusconi. Con il Monza si è tolto la soddisfazione di portare il club fino alla Serie A.

Poi la scomparsa del Cavaliere ha compromesso i piani con la famiglia che ha deciso di vendere il Monza e non investire più nel mondo del calcio.

Galliani può tornare?

Fininvest e Beckett Layne Ventures hanno smentito le voci relative ai problemi riscontrati per la cessione del Monza.

Infatti, come confermato dalle due società, non ci sono problemi per il passaggio di consegne con la squadra brianzola che è pronta a passare nelle mani del fondo a stelle e striscie.

Si attende, dunque, solo il closing che metterà la parola fine su questa trattativa. Quanto sarà pagato il Monza? Secondo le ultime indiscrezioni, la valutazione è di 45 milioni di euro. Di questi, 15 sono solo di debiti. Per il momento l’holding americana ha versato 3 milioni alla famiglia Berlusconi.

L’operazione prevede, entro fine giugno 2026, un trasferimento dell’80% delle quote del club.

A quel punto, quale sarà il futuro di Adriano Galliani?

Galliani torna al Milan? Quando può essere ufficiale

Per il momento il dirigente è una figura di riferimento per il Monza e in questo momento fa ancora parte del club, insieme ad altri dirigenti e direttori scelti dal fondo americano. Adriano Galliani è rimasto al proprio posto, dunque, in attesa del passaggio di consegne che porterà il Monza nelle mani del gruppo americano.

Successivamente, è previsto il ritorno al Milan di Galliani nelle vesti di consulente del club rossonero. Ma prima di questo passaggio si attende la cessione del club brianzolo.