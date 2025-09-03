Spalletti è pronto a tornare: arriva l’annuncio sul futuro

Quale sarà la prossima avventura in panchina per Luciano Spalletti?

Reduce da un addio davvero traumatico con l’Italia, che non ha ancora digerito, Spalletti potrebbe prendere in considerazione questa ricca proprosta da parte del club e seguire le orme di un altro ex ct della Nazionale.

Ecco tutti i dettagli su questa possibilità.

Il mercato degli allenatore è sempre strano ed imprevedibile. Ci sono sempre della variabili particolari che possono interessare chiunque.

E’ il caso di Spalletti, per esempio, che subito dopo l’addio dalla Nazionale ha avuto la possibilità di tornare in panchina e andare in Arabia Saudita.

Aveva sul tavolo una ricca offerta da parte del club di Cristiano Ronaldo, l’Al Nassr. Offerta che ha rispedito al mittente, perché non si sentiva pronto per una nuova avventura. Adesso le cose sono cambiate?

Spalletti può tornare ad allenare?

Potrebbe seguire le orme di un altro ex commissario tecnico della Nazionale, che dopo la disfatta in Brasile durante i Mondiali, lasciò l’Italia per andare in Turchia.Stiamo parlando di Cesare Prandelli.

E così Spalletti, avrebbe ricevuto una ricca offerta proprio dal campionato turco. Una squadra importante, che potrebbe mettere sul piatto tanti soldi.

Quale sarà la decisione finale del mister?

Ripartire e rimettersi in discussione in un’altra nazione, lontano dalla famiglia, in un campionato comunque difficile che vede il Galatasaray dominare da anni, è un rischio davvero grande.

Ma le motivazioni, nel calcio, sono davvero importanti. Spalletti ha le motivazioni per ripartire dalla Turchia? Ecco nuovi aggiornamenti su questa pista.

Cosa ha deciso Spalletti? Ecco le ultime novità

Fermo dalla scorsa estate, Spalletti non è ancora entrato nel mood di poter allenare. Ha vissuto in malo modo la vicenda dell’esonero dall’Italia e adesso non tiene in considerazioni altre proposte.

Ovviamente, in futuro, probabilmente la prossima stagione, ragionerà riguardo il possibile ritorno in panchina in un’altra squadra di club.

E’ difficile, infatti, immaginare un’altra avventura di Spalletti in Nazionale. E’ probabile che possa tornare di moda per qualche società al momento ancora top secret. Riguardo le proposte arrivate dall’Arabia Saudita e dalla Turchia, al momento non ci sono chance che vadano in porto.

Spalletti, dunque, a parte le indiscrezioni che arrivano da Istanbul, difficilmente potrà sostituire Mourinho al Fenerbahce. Resta in lizza, invece Ange Postecoglou. L’ex Tottenham è un altro finito nel mirino della società turca che prossimamente deciderà su quale tecnico puntare.