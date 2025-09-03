“Frizioni con Anguissa”, spunta il retroscena: firma un altro contratto

André Frank Zambo Anguissa è stato decisivo per il Napoli nell’ultima partita contro il Cagliari e ora si è iniziato a parlare del suo futuro.

Il centrocampista camerunense è stato uno dei migliori della passata stagione e ha iniziato col piglio giusto anche questa nuova annata da campione in carica, con il gol di sabato scorso che ha permesso al Napoli di vincere la partita all’ultimo secondo e di restare in testa alla classifica.

Si è parlato spesso del futuro di Anguissa in questo mercato estivo e ora spunta un retroscena molto interessante che può cambiare totalmente i piani del Napoli in vista delle prossime stagioni.

Calciomercato Napoli, cambia il futuro di Anguissa

Le prestazioni di Anguissa con il Napoli sono state di altissimo livello durante le ultime stagioni. Spesso decisivo anche in zona gol, ha dato un grande contributo alla causa azzurra sin dal suo arrivo ai tempi di Spalletti ed è diventato un pilastro e un punto di riferimento anche per i tifosi che lo considerano uno dei top della squadra.

Il nome di Anguissa è stato al centro di vicende di mercato che avrebbero potuto cambiare il mercato del Napoli e le scelte di Antonio Conte: spunta un retroscena che può cambiare il futuro.

Secondo le ultime notizie di mercato, c’è una novità importante che riguarda Zambo Anguissa e il suo futuro al Napoli: è stata presa una decisione.

“Frizioni con il Napoli”: il retroscena estivo su Anguissa

Il nome di Anguissa è stato spesso decisivo per il Napoli nell’ultimo anno e mezzo: con Conte ha espresso ulteriori qualità che prima erano nascoste e ora è diventato un pilastro imprescindibile.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, in estate Zambo Anguissa pensava di andare via in estate e c’è addirittura chi racconta di qualche frizione con il club perché ha il contratto in scadenza nel 2027 e quindi al termine della stagione sarà in scadenza con un solo anno. Ma poi, nonostante la rivoluzione e i tanti acquisti, Anguissa è rimasto al Napoli e ora può cambiare tutto.

Le ultime notizie di casa partenopea riferiscono di un clima serenissimo tra Anguissa e il Napoli, tanto da essere vicini al rinnovo di contratto fino al 2029, quando Zambo avrà raggiunto i 32 anni e potrà decidere un futuro diverso.

Anguissa rinnova con il Napoli: cifre e dettagli

A fine anno Anguissa partirà con il suo Camerun per andare a giocare la Coppa d’Africa e toglierà energie e qualità alla rosa di Antonio Conte che ha bisogno necessariamente di un calciatore come lui. Prima di partire, però, firmerà il rinnovo di contratto con il Napoli fino al 2029.

Il suo contratto passerà dai circa 2,5 milioni di euro attuali a 3 milioni più bonus per altre due stagioni. Il Napoli nelle scorse settimane ha respinto le offerte di alcuni club turchi e vuole rendere Anguissa ancora più centrale nel suo progetto.